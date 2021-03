Težavna prihodnost Telekoma Slovenije?

V prvih devetih mesecih je Telekom zmanjšal prihodke od prodaje, ti so bili približno 10 milijonov evrov nižji kot leta 2019. Kljub temu je Telekom prvih devet mesecev zaključil z dobičkom, a prihodki so že leta v upadu. Če so se še leta 2013 gibali okrog 800 milijonov, so bili že leta 681 milijonov evrov, pandemsko leto pa jih bo še znižalo. Napoved za leto 2021 pa ni veliko boljša – napovedni prihodki naj bi se gibali okrog 650 milijonov evrov.

Razlogi so različni, naši sogovorniki, ki pa niso želeli nastopati z imenom, so nam povedali, da je Telekom Slovenije pogosto korak za konkurenco, ki z agresivnim oglaševanjem in drugačnimi ponudbami vse bolj zajeda v poslovanje Telekoma. Poročilo nam tudi razkriva, da je bil Telekom Slovenije leta 2020 slabši na mobilnih trgih – prodali so za šest milijonov evrov manj storitev in produktov. Telekom je imel konec leta 2019 31-odstotni tržni delež fiksnih širokopasovnih storitev, 47 odstotkov televizije in 40 odstotkov tržni delež mobilne telefonije. Pri slednjem je bil največji padec – 4,4 odstotke slabše kot leto prej. A1 je prvi zarezal v kolač uporabnikov, po letu 2015 pa tudi Telemach.

V uredništvu smo pridobili pismo, ki podrobneje opiše določene poteze Telekoma, večino smo tudi potrdili. Med drugim so vlagatelji in tudi lastniki zaskrbljeni zaradi teh padcev, prav tako je opaziti padec ključnih indikatorjev poslovanja na segmentih prodaje pravnim in tudi fizičnim osebam. Glavni odgovoren za ta steber je član upraveTomaž Jontes. Po naših zanesljivih informacijah se zapleta pri sprejemanju odločitev, ki naj bi jih kot član uprave sprejemal Jontes – številni projekti in pogodbe niso podpisane, kar povzroča sive lase tako v Telekomu kot tudi pri njihovih partnerjih.