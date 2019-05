Sklad obrtnikov po znižanju pokojnin želi nadaljevati pogovore z državo

Po pojasnili predsednika uprave sklada Bojana Jeana je treba pokojnine znižati, ker je država v letu 2016 povračilo skladu znižala s šestih milijonov evrov letno na 600.000 evrov, zato sredstev ni več dovolj. Možna rešitev je po njegovih besedah znižanje pokojnin iz poklicnega pokojninskega zavarovanja, o čemer so člani skupščine sklada glasovali že v začetku aprila, vendar takrat ni dobilo zadostne podpore. Zato je uprava za 13. maj sklicala novo skupščino in nanjo spet uvrstila predlog z enako vsebino.

V skladu s sklepom ponedeljkove skupščine Sklada obrtnikov in podjetnikov se bodo izplačila pokojnin in evidenčna stanja zavarovalnih polic iz poklicnih pokojninskih zavarovanj znižala za 30,4 odstotka. Znižanje velja po stanju na dan 30. maj 2019, veljalo pa bo za poklicne pokojnine, ki bodo izplačane do konca prihodnjega meseca, in za vse naprej.

Z omenjenim zakonom, sprejetim leta 2000, se je določilo letno povračilo države Skladu obrtnikov in podjetnikov, ki je bil leta 1956 ustanovljen kot nekakšen vzporeden zavod za pokojninsko zavarovanje za obrtnike, saj ti v času po drugi svetovni vojni niso bili vključeni v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje tako kot ostali državljani. Iz državnega pokojninskega sistema so se jim prve pokojnine začele izplačevati šele po letu 1985. Izplačevanje povračil ni potekalo brez problemov, zato je sklad tudi večkrat tožil državo.

A na ministrstvu sprememb zakonodaje na tem področju ne predvidevajo. "Ocenjujemo, da je trenutna ureditev področja obveznosti države do Sklada obrtnikov in podjetnikov, ki izhaja iz izhaja iz zakona o poračunavanju finančnih obveznosti države iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ustrezna," so odgovorili na vprašanje, kaj menijo o predlogu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), da bi te zavarovance prevzel Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Plačevanje obveznosti države na podlagi določb zakona poteka tekoče in brez zamud, zatrjujejo na ministrstvu za delo. Kot dodajajo, zakon jasno določa višino osnovne obveznosti države, do katere je upravičen Sklad obrtnikov in podjetnikov.

"Država tako zagotavlja sredstva za upokojene člane sklada obrtnikov, ki so pridobili pravice do skladove pokojnine na podlagi obdobja zavarovanja, to je od uvedbe skladovega zavarovanja pa do 1. januarja 1983, in sicer do zneska minimalne pokojnine. Za vse ostale upokojene člane, ki so se v sklad včlanili po letu 1983, se sredstva nikoli niso zagotavljala iz državnega proračuna,"so poudarili.

Sklad namerava še naprej prodajati zavarovanja

Ker sklad nima dovolj denarja za izplačilo vseh pokojnin v sedanji višini, je Agencija za zavarovalni nadzor ugotovila, da ne izkazuje ustrezne finančne trdnostni, to pa mu preprečuje ustanovitev zavarovalnice, na katero želi prenesti prostovoljna in investicijska pokojninska zavarovanja.

Sprejeti sklep o znižanju pokojnin mu zdaj omogoča nadaljevanje postopkov za ustanovitev zavarovalnice. Medtem ko poklicnih pokojninskih zavarovanj ne trži že več kot 20 let, namerava namreč sklad še naprej prodajati prostovoljna in investicijska pokojninska zavarovanja in načrtuje, da jih bo prihodnosti prenesel na zavarovalnico.