Na delo v Nemčijo: Dobil sem tri majice in športne copate, plače pa ne

"Delati smo začeli blizu Stuttgarta," pripoved začneSimon Maršić. "Sem bil pa presenečen, ko sem videl, kako neorganizirano je bilo vse skupaj. Nisem dobil ne delovnih oblačil, ne zaščitne opreme. Kasneje sem dobil tri bele majice in športne copate, ki so bili za delo na gradbišču neprimerni. Prav tako ni bilo pravega orodja, niti ni bilo poskrbljeno za varnost pri delu."

Da stvari niso, kot bi morale biti, je sporočil lastniku podjetja, ki pa naj bi postregel z izgovori in obljubami. Iz dolge korespondence, ki jo je Maršić posredoval tudi nam, je sicer razbrati, da je prošnjam za orodje sledil tudi odgovor tudi "sem pozabil", in predlog, naj se za orodje sam dogovori na gradbišču.

Je pa z delom kljub vsemu nadaljeval in v Nemčiji se mu je pridružil še brat, ki pa je naletel na podobno situacijo. Situacija naj bi se vlekla še približno tri tedne, ko je Maršiću prekipelo in je, kot sam priznava, zaradi nevzdržnih razmer zapustil gradbišče.

Kasneje se je na delo vrnil, saj naj bi ga delodajalec poklical, se opravičeval, češ da se mu je pokvaril avto, zaradi česar ni mogel priti na ogled in podobno.

Ker je bil prepričan, da bo prej ali slej bolje, prav tako naj bi bili na gradbišču z njegovim delom zadovoljni, je vztrajal. "Projekt smo končali avgusta,"pripoveduje Maršić, ki se je nato - v skladu z naročilom delodajalca - odpravil v okoli 100 kilometrov oddaljen kraj, na novo gradbišče.

Kot pravi, je bil tam kaos še večji, delalo se je nekaj povsem tretjega, zato se je bilo treba prilagajati. Na poziv, naj vendarle pride v Nemčijo in si situacijo ogleda, naj delodajalec spet ne bi reagiral, sledili so tudi premori v komunikaciji.

Poleg tega so, nadaljuje Maršić, nastale težave z lastniki stanovanja, ki naj bi začeli groziti, da bodo zaradi neplačane najemnine poklicali policijo. Da bo plačal najemnino, naj bi sicer prav tako obljubil delodajalec.

Vmes se je začelo zapletati tudi s plačo in Maršić pravi, da zasluženega denarja še vedno ni videl. Šlo naj bi za več kot 3000 evrov. Vmes je sicer obupal in se vrnil domov, delodajalec pa mu je poslal odpoved pogodbe, kjer je med drugim zapisano, da "delo ni bilo opravljeno vestno, strokovno in pravočasno", in da lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi odpove, če se delavec pet dni zapored ni pojavil na delovnem mestu brez opravičila.

Delodajalec naj bi sicer delavca sprva nagovarjal, da sporazumno podpiše odpoved, vendar je ta pred tem zahteval izplačilo denarja. Bi pa naj delodajalec Maršiću grozil tudi "s sankcijami" in s tem, "da bo vse življenje plačeval odškodnino".

Iz kupa korespondence, ki nam je bila na razpolago, je sicer mogoče razbrati, da je bil delodajalec precej podrobno seznanjen s potekom dela, dodatnim delom, težavami, vendar ni zaznati slabe volje zaradi kvalitete dela, v enem od sporočil pa med drugim piše - "glavno, da je zadovoljna z vama", kar naj bi se nanašalo na nadrejeno osebo na gradbišču.

Ker ima seveda vsaka zgodba vsaj dve plati, smo želeli zgodbo preveriti pri lastniku podjetja Tiax, ki pa se na naše klice ne odziva, prav tako ne na SMS sporočila in na Facebook sporočilo.

So se pa odzvali na inšpektoratu za delo, kjer so potrdili, da "vodijo postopek proti delodajalcu Tiax d.o.o.", da pa nam več informacij zaenkrat ne morejo posredovati, saj postopek še ni zaključen. Razvoj dogodkov bomo zato spremljali.

Če se bo tudi v tem primeru izkazalo, da so bile pravice delavcev dejansko kršene - Maršić sicer vztraja, da z bratom nikakor nista edini žrtvi, makedonski kolega naj bi se v Nemčiji znašel celo v situaciji, ko ni imel niti toliko denarja, da se vrne domov - bo to žal še ena v predolgi vrsti zgodb o nepravilnostih pri napotitvah delavcev v tujino.

"Inšpektorji vsako leto ugotavljajo kršitve pravic delavcev, ki jih na delo v tujino oziroma države članice EU napotujejo delodajalci, registrirani v Sloveniji," ob tem pravijo na inšpektoratu. Žrtve pa so tako slovenski kot tuji delavci.

"V primeru napotitev delavcev s strani slovenskih delodajalcev v tujino tako za delavce kot delodajalce velja slovenska zakonodaja, v omejenem obsegu pa tudi zakonodaja države, v katero je delavec napoten," dodajajo. Kar pa ne pomeni, da marsikdo zakonodaje ne krši, še posebej v času družbenih omrežij, ko so novi in novi delavci, ki se ujamejo v past, oddaljeni le kakšen klik.