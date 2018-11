Todorić plačal milijon evrov varščine. 'Prijatelji so pet dni zbirali denar'

Ob treh je Todorić stopil pred preiskovalnega sodnika, ki je odpravil preiskovalni pripor. "Varščina je prispela, odredili so previdnostne ukrepe. Todorić je obljubil, da ne bo zapustil Zagreba. Pričakujemo, da bo že danes na prostosti. Pet dni so prijatelji zbirali denar," je po naroku na sodišču dejala njegova odvetnica Jadranka Sloković . Todorićev odvetnik Prodanović je pred tem dejal, da ne ve, kdo je zbral denar za varščino.

Na zagrebškem sodišču so potrdili, da so prejeli potrditev banke o nakazilu varščine za Ivico Todorića . "Denar je vplačan. Zdaj imamo narok in to so potem tehnikalije," je pred sodiščem v Zagrebu novico potrdil Todorićev odvetnik Čedo Prodanović . Sodišče v Zagrebu je kot pogoj za izpustitev Ivice Todorića iz preiskovalnega pripora prejšnji teden odredilo milijon evrov (7,5 milijona kun) varščine v gotovini.

Pogoji za izpustitev

Tiskovni predstavnik sodišča Krešimir Devčić je po obravnavi pojasnil previdnostne ukrepe za izpustitev Todorića. "Todorić je moral obljubiti, da se ne bo skrival, da se bo odzival na sodne naroke, prav tako so ga opozorili, da če bo kršil previdnostne ukrepe, bo varščina pripadla državi, proti njemu pa lahko uvedejo preiskovalni pripor. Odredili so mu ukrep prepovedi zapustitve kraja bivanja. Brez odobritve sodišča ne sme zapustiti območja Zagreba, odvzeli so mu tudi potni list, ki bo shranjen na sodišču. Ni pa ukrepa obveze javljanja pristojni policijski postaji," je pojasnil Devčić.

Todorić se bo z družino lahko vrnil v svoj dom v Kulmerovih dvorih v zagrebškem naselju Šestine.

Še pred dnevi zatrjevali, da bo težko zbral denar

Obramba je sprva trdila, da Todorić nima toliko denarja. Še pred dnevi je Prodanović dejal: "Trenutno ga nima, kako ga bo zbral, ne vem. To bo določena težava zanj, pa tudi za obrambo. Upali smo, da bomo lahko to težavo premostili s kakšno nepremičnino," je dejal.

Na vprašanje, ali bi mu tudi pri tem lahko pomagali prijatelji, ki jih Todorić ves čas omenja, je odvetnik dejal: "Ima prijatelje, ampak milijon evrov ni majhen znesek. Tudi jaz imam veliko prijateljev, ampak bi težko od nekoga dobil milijon evrov. Morda ima on boljše," je še namignil Prodanović.

Pred začetkom preiskave zbežal v London

Pripor je zahtevalo tožilstvo zaradi nevarnosti pobega. Todorić je namreč lani, ko je že bilo jasno, da bodo proti njemu sprožili preiskavo, zbežal v London.

Hrvaško tožilstvo Todorića, njegova sinova ter 12 nekdanjih članov uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly sumi, da so iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazali milijonske zneske. Preiskovalci tožilstva menijo, da je šlo za korupcijo, goljufije in ponarejanja dokumentov, ki naj bi koncern pripeljali na rob propada.

Proti Todoriću poteka preiskava tudi v primeru domnevno nezakonitih posojil, ki jih je investicijski sklad Nexus Private Equity dal Agrokorju prek podjetja Nexus. Gre za 117,5 milijona kun (15,9 milijona evrov), a to ni bil predmet tega zaslišanja.

Dolga leta najbogatejšega Hrvata Todorića so prijeli v začetku novembra lani v Londonu. Po plačani varščini v višini 100.000 funtov se je do izročitve branil s prostosti. V začetku novembra letos pa je Velika Britanija na podlagi evropskega pripornega naloga Todorića izročila Hrvaški.