Smrdi po razpadajočem truplu, ljudi sili na bruhanje: 'Nihče noče piti kave'

Po požaru, ki je 17. junija uničil veliko hladilno skladišče, je v njem ostalo približno 39 milijonov kilogramov hrane – govedina, svinjina, perutnina in morski sadeži. Ker se objekt zaradi požara ni več hladil, je vsebina začela razpadati.
Čeprav od požara minevata že skoraj dva meseca, čiščenje še vedno ni končano.
"Smrdi res grozno. Tako zelo, da ti gre na bruhanje," pravi 37-letna varnostnica Mesha, ki dela v bližini skladišča. Vonj primerja z razpadajočim truplom, poroča Guardian. Za mnoge prebivalce pa smrad ni več edina težava.
Alexis Sicairos je moral po požaru za dva tedna zapreti svojo manjšo kavarno ob skladišču. Ko jo je znova odprl, je ugotovil, da se stranke ne vračajo. Delavci iz skladišča, ki so bili njegovi redni gostje, po požaru nimajo več službe na tej lokaciji.
Številni drugi se območju preprosto izogibajo. "Nihče noče piti kave tam, kjer so povsod muhe in takšen smrad," pravi. Ob njegovem vozičku letajo velike črne, zelene in modre muhe, ki jih skoraj ni mogoče odgnati.
Po poročilu, ki ga je naročilo mesto, visoke temperature in ogromne količine razpadajoče hrane ustvarjajo idealne razmere za razmnoževanje muh, ki lahko prenašajo okužbe ljudi in živali, še posebej pri odprtih ranah.
Prebivalci poročajo tudi o velikih podganah, ki jih običajne pasti ob pločnikih sploh ne zadržijo.
Skladišče je upravljalo logistično podjetje Lineage, eno največjih podjetij na svetu za skladiščenje hrane pri nadzorovani temperaturi. Podjetje trdi, da je odstranilo približno 80 odstotkov vse razpadajoče hrane in da na območju neprekinjeno dela več deset ekip. Po njihovih ocenah bo čiščenje stalo med 80 in 100 milijoni ameriških dolarjev.
Toda mestne oblasti pravijo, da to ni dovolj. Županja Los Angelesa Karen Bass je podjetju očitala pomanjkanje preglednosti, prepočasno komunikacijo in nezadostno vključevanje lokalne skupnosti. "Prebivalci si zaslužijo preglednost, jasno komunikacijo in konkretno pomoč," je sporočila.
Mesto je zato podjetju izdalo več opozoril zaradi kršitev pravil javnega zdravja in varnosti. Okrožni oddelek za javno zdravje mu je zaradi neustreznih sanitarnih razmer naložil tudi dnevno denarno kazen v višini 500 dolarjev.
Županja je podjetju postavila rok do 13. avgusta, da zaključi čiščenje, hkrati pa je ustavila načrte za ponovno gradnjo skladišča, dokler območje ne bo zdravstveno varno.
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