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Gospodarstvo

Smrdi po razpadajočem truplu, ljudi sili na bruhanje: 'Nihče noče piti kave'

Los Angeles, 09. 08. 2026 19.48 pred 19 urami 2 min branja 19

Avtor:
N.Š.
Gnila hrana

Nad ulicami losangeleške četrti Boyle Heights že skoraj dva meseca visi težak, sladkobno-gnil vonj, ki ga prebivalci primerjajo z razpadajočim truplom. Vzrok ni odlagališče odpadkov, ampak eden največjih požarov v hladilni logistiki v zadnjih letih.

Po požaru, ki je 17. junija uničil veliko hladilno skladišče, je v njem ostalo približno 39 milijonov kilogramov hrane – govedina, svinjina, perutnina in morski sadeži. Ker se objekt zaradi požara ni več hladil, je vsebina začela razpadati.

Čeprav od požara minevata že skoraj dva meseca, čiščenje še vedno ni končano.

"Smrdi res grozno. Tako zelo, da ti gre na bruhanje," pravi 37-letna varnostnica Mesha, ki dela v bližini skladišča. Vonj primerja z razpadajočim truplom, poroča Guardian. Za mnoge prebivalce pa smrad ni več edina težava.

Alexis Sicairos je moral po požaru za dva tedna zapreti svojo manjšo kavarno ob skladišču. Ko jo je znova odprl, je ugotovil, da se stranke ne vračajo. Delavci iz skladišča, ki so bili njegovi redni gostje, po požaru nimajo več službe na tej lokaciji.

Številni drugi se območju preprosto izogibajo. "Nihče noče piti kave tam, kjer so povsod muhe in takšen smrad," pravi. Ob njegovem vozičku letajo velike črne, zelene in modre muhe, ki jih skoraj ni mogoče odgnati.

Po poročilu, ki ga je naročilo mesto, visoke temperature in ogromne količine razpadajoče hrane ustvarjajo idealne razmere za razmnoževanje muh, ki lahko prenašajo okužbe ljudi in živali, še posebej pri odprtih ranah.

Prebivalci poročajo tudi o velikih podganah, ki jih običajne pasti ob pločnikih sploh ne zadržijo.

Mesto ima zaradi razpadajoče hrane težave tudi z muhami, podganami in drugimi živalmi, ki jih privlačijo odpadki.
Mesto ima zaradi razpadajoče hrane težave tudi z muhami, podganami in drugimi živalmi, ki jih privlačijo odpadki.
FOTO: Shutterstock

Skladišče je upravljalo logistično podjetje Lineage, eno največjih podjetij na svetu za skladiščenje hrane pri nadzorovani temperaturi. Podjetje trdi, da je odstranilo približno 80 odstotkov vse razpadajoče hrane in da na območju neprekinjeno dela več deset ekip. Po njihovih ocenah bo čiščenje stalo med 80 in 100 milijoni ameriških dolarjev.

Toda mestne oblasti pravijo, da to ni dovolj. Županja Los Angelesa Karen Bass je podjetju očitala pomanjkanje preglednosti, prepočasno komunikacijo in nezadostno vključevanje lokalne skupnosti. "Prebivalci si zaslužijo preglednost, jasno komunikacijo in konkretno pomoč," je sporočila.

Mesto je zato podjetju izdalo več opozoril zaradi kršitev pravil javnega zdravja in varnosti. Okrožni oddelek za javno zdravje mu je zaradi neustreznih sanitarnih razmer naložil tudi dnevno denarno kazen v višini 500 dolarjev.

Županja je podjetju postavila rok do 13. avgusta, da zaključi čiščenje, hkrati pa je ustavila načrte za ponovno gradnjo skladišča, dokler območje ne bo zdravstveno varno.

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KOMENTARJI19

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štrekeljc
10. 08. 2026 11.52
Pa naj še kdo reče, da Murika ni tretji svet!
Odgovori
0 0
Quatflow
10. 08. 2026 10.41
Prihajajo časi lakote in podražitev
Odgovori
+2
2 0
papaleja .
10. 08. 2026 08.41
Dežela sanj🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Hugh_Mungus
09. 08. 2026 21.54
39 TISOČ TON hrane. To je verjetno blizu 20 milijonov življenj živali, katerih telesa zdaj tam gnijejo zaradi človekove požrešnosti
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+3
5 2
Hudi časi
09. 08. 2026 21.19
Pri nas tudi smrdi že nekaj mesecev. Čista Resni.ca.
Odgovori
+4
10 6
devote
09. 08. 2026 20.56
Pustili bi dabi zgorelo do konca...tako pa takoj slauf v roke..ni vedno vse biti samo priden, treba je delati z rokami in z glavo.
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+10
11 1
LinaAnil
09. 08. 2026 20.32
V zveznih državah kjer so demokrati glavni je takšen rezultat.
Odgovori
+4
10 6
Cmrlj3
09. 08. 2026 20.36
Ker požar lahko nastane samo tam kjer so demokrati, ane? In mimogrede, z redkimi izjemami so republikanske države tako redko poseljene, da res ne more priti do podobnih stvari.
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-2
5 7
asdfghjklč
09. 08. 2026 20.05
Zato pa se ne stlači vse v en prostor, ampak razkropi po državi. Zdaj pa imajo. Vse na en kup, in ko se pokvari, je katastrofa.
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+8
9 1
JAZsemTI
09. 08. 2026 19.59
Dežurni šintarvne dvigne telefona😏
Odgovori
+2
3 1
dobrabejba35
09. 08. 2026 19.58
Zakaj niso takoj ko je hlajenje odpovedalo odprli vrata in pustili ljudem da si vzamejo kar hočejo zastojn.. bv da gnije
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+20
20 0
96bimBo
10. 08. 2026 09.30
Čar pogoltnega kapitalizma, ki ga obožuje naša desnica.
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+4
4 0
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