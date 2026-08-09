Smrdi po razpadajočem truplu, ljudi sili na bruhanje: 'Nihče noče piti kave'

Po požaru, ki je 17. junija uničil veliko hladilno skladišče, je v njem ostalo približno 39 milijonov kilogramov hrane – govedina, svinjina, perutnina in morski sadeži. Ker se objekt zaradi požara ni več hladil, je vsebina začela razpadati.

Čeprav od požara minevata že skoraj dva meseca, čiščenje še vedno ni končano.

"Smrdi res grozno. Tako zelo, da ti gre na bruhanje," pravi 37-letna varnostnica Mesha, ki dela v bližini skladišča. Vonj primerja z razpadajočim truplom, poroča Guardian. Za mnoge prebivalce pa smrad ni več edina težava.

Alexis Sicairos je moral po požaru za dva tedna zapreti svojo manjšo kavarno ob skladišču. Ko jo je znova odprl, je ugotovil, da se stranke ne vračajo. Delavci iz skladišča, ki so bili njegovi redni gostje, po požaru nimajo več službe na tej lokaciji.

Številni drugi se območju preprosto izogibajo. "Nihče noče piti kave tam, kjer so povsod muhe in takšen smrad," pravi. Ob njegovem vozičku letajo velike črne, zelene in modre muhe, ki jih skoraj ni mogoče odgnati.

Po poročilu, ki ga je naročilo mesto, visoke temperature in ogromne količine razpadajoče hrane ustvarjajo idealne razmere za razmnoževanje muh, ki lahko prenašajo okužbe ljudi in živali, še posebej pri odprtih ranah.

Prebivalci poročajo tudi o velikih podganah, ki jih običajne pasti ob pločnikih sploh ne zadržijo.