'Za nekaterimi ljudmi iz omar padajo okostnjaki, za menoj pršuti'

Predvsem ga je zbodlo dejstvo, da so v Marjetici v dveh letih kupili več kot dve toni pršuta. Mišič je zatrdil, da so bila to novoletna darila, v času, ko v podjetju niso izplačevali nobenih nagrad in božičnic. "Dobili so pršute. Odločili smo se, da damo pršut, namesto da po malem kupujemo neke drobnarije, kot so prakticirali leta nazaj," je v zagovor dejal Mišič.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je Marjetica poleg pršutov v dveh letih kupila še 16 ton banan, osem ton in pol citrusov, sedem ton in pol jabolk, dve toni in pol nektarin in še tri tone ostalega sadja. "Ko sem videl, kako delavci žulijo sendviče, brezvitaminsko hrano, kako si kupujejo take in drugačne obroke, smo se na svetu delavcev vprašali, ali se strinjajo, da uvedemo dodatek k njihovi malici," je upravičeval tudi nakup sadja.

In so ga uvedli. Zaposleni so dobili sadje, za katerega Mišič pravi, da gre za zanemarljiv strošek. V enem letu naj bi jih namreč stalo le 50.000 evrov, dodatek k malici, ki ga je financiralo podjetje, da vsaka enota dobi vsak dan sadje.

"To smo potrdili, računajoč tudi, da se bo zmanjšalo število bolniških dni, kar se tudi je," je še zatrdil. Čeprav na Računskem sodišču ugotavljajo, da se bolniška odsotnost zaposlenih v tem obdobju ni zmanjšala.

A sam vztraja, da je bila to dobra poteza, zato jo bo uvedel tudi na Okolju, komunalnem podjetju, ki ga tokrat vodi v Piranu.