Toshiba v razcepitev na tri podjetja

Japonski konglomerat Toshiba do leta 2023 načrtuje razcepitev v tri podjetja – za infrastrukturo, za naprave in za polprevodniške pomnilnike, so ta teden potrdili v tem japonskem velikanu. Za to so se odločili po seriji težav, med drugim po odstavitvi predsednika uprave in po sporni prevzemni ponudbi.

Kot so pojasnili v Toshibi, jim bo razcepitev omogočila, da bo vsako od podjetij "pomembno izboljšalo svoj fokus", vzpostavilo boljše okolje za sprejemanje odločitev in bolj ekonomično strukturo. Posledično naj bi bila bolje usposobljena za koriščenje priložnosti, ki jim jih nudi prisotnost na oddaljenih trgih, hkrati pa lažje zagotavljala rast in vrednost za delničarje. Toshiba se je sicer v zadnjih letih soočala s številnimi izzivi, potem ko je nekoč veljala za napredno in močno japonsko tehnološko podjetje. Junija so delničarji konglomerata odstavili predsednika uprave Nobuakija Kurumatanija, okoli katerega so se spletli številni škandali, v njegovem času pa je podjetje beležilo tudi izgube. Neodvisna preiskava je nato pokazala, da je Toshiba skušala lastnike blokirati, pri čemer je posredovanje poskušala zagotoviti kar pri japonskem ministrstvu za gospodarstvo, trgovino in industrijo. Do preiskave je prišlo, potem ko je bila aprila dana tudi nepričakovana prevzemna ponudba za Toshibo, za katero je stal zasebni sklad, povezan s Kurumatanijem. Ponudba je sprožila številne jezne odzive, saj naj ne bi bila dobra za podjetje.