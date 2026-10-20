Tožilstvo zaradi korupcije zahteva preiskavo državnega sekretarja Jaklina

"V zadevi, na katero se nanaša vaše vprašanje, je Specializirano državno tožilstvo dne 17. septembra 2026 na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo zahtevo za preiskavo zoper štiri fizične osebe." V predkazenskem postopku so iskali dokaze, da je desna roka prvaka Nove Slovenije in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, Damijan Jaklin, s fiktivnimi posli pridobil najmanj 61 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi, večinoma v gotovini. Zdaj je torej končana tudi tožilska preiskava. Specializirano državno tožilstvo je zadevo poslalo na sodišče. To po domače pomeni, da so tožilci ocenili, da so zbrali dovolj močne dokaze za več kaznivih dejanj za nadaljne preverjanje pred sodiščem. Osumljene so štiri osebe. Kot navaja specializirano tožilstvo, gre za sume "zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pomoči pri tem kaznivem dejanju, jemanja podkupnine in pranja denarja." Med osumljenimi so po naših neuradnih informacijah poleg Jaklina še Jana Habjan, lastnica podjetja JHP, ter podjetnika Mitja Hertiš in Mića Mićić.

Excelova tabela in sporočila

Sum korupcije, podkupovanja in pranja denarja je kriminalistom sicer prijavil eden od vpletenih akterjev. Po naših informacijah je tožilstvo postopek zoper njega ustavilo, ker je sodeloval pri razkrivanju domnevnih kaznivih dejanj ter predložil ključne dokaze. S tem pa omogočil začetek postopka. Vse skupaj naj bi se dogajalo po gradnji osem milijonov evrov vrednega dela pomurskega vodovoda. Tako imenovani odsek A je gradilo srbsko podjetje MPP Jedinstvo Mića Mićića. Kriminalistom sicer ni uspelo dokazati, da bi Jaklin, ki je poleg funkcije desne roke ministra Vrtovca tudi nepoklicni župan občine Velika Pomana, s svojim vplivom priredil javni razpis. Drugače pa naj bi bilo pri poslih, ki naj bi po zaključku gradnje potekali med srbskim gradbincem MPP Jedinstvo in podjetjem JHP soosumljene Jane Habjan. Kot so kriminalisti zapisali po koncu preiskave v ovadbi, s katero razpolagamo neuradno, so ugotovili, da naj bi Jaklin "z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist, napeljeval Jano Habjan, da je sklenila fiktivno pogodbe z družbo MPP Jedinstvo, datirano na 10. oktobra 2017, na podlagi katere je bilo družbi JHP skupno nakazanih 102.476 evrov." Denar je bil Slovenijo nakazan spomladi leta 2018. Večina tega denarja pa je bila po navedbah iz ovadbe namenjena prav Jaklinu, kar naj bi bilo razvidno iz tabele. V hišnih preiskavah so namreč na računalniku Jane Habjan našli datoteko z imenom "Damijan2019.xlsx", v katerih se je nahajala Excelova tabela s podatki o izvršenih izplačilih za potrebe Damijana Jaklina, je še zapisano. Poleg podatkov iz tabele je Jaklin 29. marca 2018 Jani Habjan poslal tudi naslednje sporočilo, ki je sovpadalo z datumom prvega nakazila v višini slabih 66 tisoč evrov iz Srbije v Slovenijo: "Zdravo. Zanima me, ali si poslala Jedinstvu. LP Damijan."

Jaklinova sporočila Jani Habjan FOTO: POP TV

Pred drugim nakazilom pa je Jaklin Jani Habjan pisal: "Nujno pošljo v Srbijo, če še nisi. LP." Habjan mu odgovori: "Živijo, je bilo poslano direktorju preko maila že cca 15 dni nazaj /.../"

Po ugotovitvah kriminalistov je "Damijan Jaklin vedel, da storitve niso bile nikoli opravljene, ampak je bila pogodba podpisana samo z enim namenom, in sicer da se prikrije dejanski namen porabe denarja."

Gotovina, donacije lovskemu društvu, Lego kocke za sina

Denar, ki je bil v prvi polovici leta 2018 nakazan na račun podjetja JHP, so po ugotovitvah preiskovalcev konec leta 2018 in v začetku leta 2019 porabili po spodanjem sistemu. Prvo nakazilo v višini 36 tisoč evrov je bilo namenjeno donacijam, ki naj bi jih uredil Jaklin, plačilu računov in gotovini, ki naj bi jo prejel Jaklin. Nekaj več kot 580 evrov je kot donacijo, tik pred lokalnimi volitvami, na katerih je kandidiral Jaklin, prejelo lokalno športno društvo za nakup žog. Računi za nakup Lego kock, ki jih je prejel sin Damijana Jaklina, so znašali 661 evrov. Lovsko društvo Velika Polana je prejelo dva tisoč evrov, tri tisoč evrov pa naj bi v gotovini prejel kar Jaklin. Denar je, je povedal kriminalistom, z bankomata dvignil že prej omenjeni skesanec, ki je zadevo tudi prijavil NPU. Preostalih 54 tisoč evrov naj bi bilo izplačanih prek fiktivnih računov, ki so jih izdale družbe SLK d.o.o., Zion Pro d.o.o., Svet znanja d.o.o. in Univektum d.o.o. za storitve, ki niso bile nikoli objavljene. Denar naj bi bil nato dvignjen na bankomatih in, tako preiskovalci, izročen Damijanu Jaklinu kot protipravna premoženjska korist. Vse skupaj naj bi bilo natančno popisano v Excelovi tabeli, ki jo je, kot je še razvidno iz dokumentacije, Habjan posredovala tudi Jaklinu. Ta ji namreč pred dvigi gotovine v SMS-sporočilu odgovoril: "Glede tabele vse OK."

Sporočilo Damijana Jaklina Jani Habjan: "Glede tabele je vse OK." FOTO: POP TV

15-odstotna provizija

Jana Habjan in Jaklin se sicer poznata že dlje časa, kar naj bi bilo razvidno tudi iz podjetniškega dnevnika, ki ga je vodila Habjan. Med drugim naj bi vanj zapisala, "da ima sestanek z županom Velike Polane Damijanom Jaklinom, ki ga izredno ceni." Prav tako so, piše v ovadbi, na njenem računalniku našli osnutek pogodbe o poslovnem sodelovanju, v katerem je Jana Habjan v drugem členu zapisala, da Damijanu Jaklinu za pridobljen posel v zvezi s črpanjem sredstev EU pripada 15-odstotna provizija od vrednosti projekta. V povezavi s to pogodbo so na njenem računalniku našli tudi osnutek pogodbe o nerazkrivanju informacij.

Sistem domnevno fiktivnih pogodb in računov FOTO: POP TV

Kaj bo storil Jaklin in kaj Vrtovec?

Ker je Damijan Jaklin, sicer viden član Nove Slovenije, poleg funkcije nepoklicnega župana Velike Polane tudi desna roka ministra in strankarskega predsednika Jerneja Vrtovca, smo ga vprašali, ali glede na vloženo zahtevo za sodno preiskavo razmišljate o odstopu s funkcije državnega sekretarja in župana Občine Velika Polana. Z ministrstva so odgovorili pisno. "Državni sekretar g. Damijan Jaklin z vložitvijo zahteve za sodno preiskavo, ki jo omenjate, ni seznanjen. Na očitke, ki se nanašajo nanj, se je že večkrat odzval s pojasnili ter jih odločno zavrnil kot neutemeljene in zlonamerne. Njegovo stališče glede navedenega ostaja nespremenjeno." Minister Vrtovec je na vprašanje, ali njegov državni sekretar še uživa njegovo zaupanje, odgovoril kratko: "Vedno." Ob tem je dodal: "Na podlagi tega, kar poročate mediji, vsakdo uživa moje polno zaupanje. Po njegovem mnenju bi moralo tožilstvo z vložitvijo zahteve za uvedbo sodne preiskave počakati do konca lokalnih volitev."