Vsaka reciklirana 'cunja' še ni trajnostna moda

Termin 'trajnostna' v zadnjem času kroji modne dogodke in modno industrijo nasploh. Oblikovalci in blagovne znamke se prodajajo z 'recikliranimi' materiali, zato da lahko svojim pistam prilepijo oznako ničelnega ogljičnega odtisa. Strokovnjaki opozarjajo, da je pojem preveč nedorečen, trajnostno pa je na primer tudi, da kupimo manj oblačil in jih nosimo dlje časa.

Po zadnjih raziskavah naj bi kar tretjina potrošnikov prehajala med znamkami oblačil, pri čemer zasledujejo predvsem angažma glede okoljskih in družbenih vrednot. A strokovnjaki opozarjajo, da so prizadevanja modne industrije za zdaj le prazne besede, piše CNN. Podjetja čedalje bolj stavijo na trajnostno naravnanost Zagotovitev 'trajnosti' v modi je namreč obsežna, še precej nejasna, a vse bolj nujna naloga, ki bo zahtevala korenite ukrepe in spremembe. Torej, postaja moda zares trajnostna, ali gre le za nov trend? In kaj 'trajnostno' sploh pomeni?

Modni dogodki so v zadnjem času prežeti s pojmom 'trajnostna moda'. FOTO: AP

Achim Berg, globalni vodja svetovalne družbe McKinsey pravi, da ima trajnostna naravnanost čedalje večjo vlogo v mnogih podjetjih. "Znamke so začele prilagajati svojo poslovno filozofijo, da s poslovanjem delajo nekaj za višje dobro in ne samo za kratkoročni dobiček svojih delničarjev," pravi. "Trajnostna naravnanost ne velja več le za blažilca tveganj ali način obdelave zalog, direktorji se vse bolj zavedajo tega kot obveznega dela svojega posla," še trdi Berg. Trendi tednov mode: trajnost in ničelni ogljični odtis Ideja trajnosti je na zadnjih modnih dogodkih stopila v ospredje. Reciklirani materiali so povsod – ostanki pri izdelavi avtomobilskih sedežev se pretopijo v kapsule, plastenke v tkanine, milanski teden mode pa je šel še korak dlje. Iz starih oblačil, mehanske kaše in plastenk je ustvaril visoke palme. Dior je svojo pisto opremil z več kot 160 pravimi drevesi, ki so bila po dogodku nazaj presajena. Druga skupna lastnost zadnjih tednov mode po celem svetu je želja modnih gigantov, da svojim pistam nalepijo oznako ničelnega ogljičnega odtisa. Mnogi so modne dogodke izkoristili za najavo, da bodo njihova podjetja postala 100-odstotno brez ogljičnega odtisa – v vseh svojih operacijah in preko celotne svoje nabavne verige. Kaj pojem 'trajnostna moda' sploh pomeni, kako ga določimo?

Strokovnjaki pravijo, da za oznako trajnostne mode ni dovolj, da podjetje uporablja reciklirane materiale. FOTO: Shutterstock

A nekateri že opozarjajo, da niti uporaba recikliranih materialov niti ničelni ogljični odtis ne pomenita, da je znamka s tem postala ’trajnostna’. "Debata o tem, ali je določen specifičen produkt ali kolekcija ’trajnostna’ se pogosto osredotoča le na zelo specifične aspekte, kot recimo, ali je surov material bolj trajnosten kot kakšen drug, pogosto uporabljan material," je dejala Saskia Hedrich iz McKinseyja in opozorila, da manjkajo objektivni kriteriji za določanje, kaj trajnostna moda je. Ker pojem ostaja tako nedorečen, potrošniki težko izberejo zares ’trajnostno’ odločitev, poudarja. "Nekateri potrošniki so res bolj informirani o kompleksnosti družbenih in okoljskih izzivov, ki spremljajo modni trg in kako njihove potrošniške navade na to vplivajo," pravi. "Ker pa pojem vključuje celo paleto vprašanj in po drugi strani zajema dolgo in razdrobljeno dobavno verigo v modni industriji, na koncu ne dobijo pravega odgovora, kaj v resnici pomeni 'trajnost'," opozarja Heidrichova. Trajnost - problematično širok pojem Da bi znamke prepričale potrošnike, da so zares trajnostne, morajo popolnoma spremeniti svoje poslovne modele, vključno s popolno preglednostjo v celotni dobavni verigi, varovanjem pravic delavcev in energetsko učinkovitejšo ter ponovno uporabo tekstila. Odgovori zgolj na eno ali dve vprašanji, tako ne bodo dovolj.

Ttrajnostno je tudi, da kupimo manj oblačil in jih nosimo dlje časa. FOTO: Shutterstock