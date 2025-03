'Trend motork': je Slovenija preveč zbirokratizirana država?

Da želijo trend motork zdaj pripeljati tudi v Slovenijo, je Gibanje Svoboda očitalo poslancem SDS. "Veliko teh vzvodov, želje in hrepenenja črpate iz zmage in razdiralnega politika Donalda Trumpa in njegovih milijarderjev," je na primer dejala Nataša Avšič Bogovič .

Ostri rezi v javne službe so političen trend, ki v zadnjih mesecih osvaja svet. Po prvih rezultatih argentinske motorke, ki je ob birokraciji uspešno zarezala tudi v inflacijo, se je ameriške birokracije na podoben način lotil milijarder in šef urada za vladno učinkovitost Elon Musk . "To je motorna žaga za birokracijo," je dejal ob prevzemu darila argentinskega premierja Javierja Mileia .

SDS so medtem odgovorili, da so priporočila za "vitkejšo" državo spisali z gospodarstveniki in kmeti. "Na veliko lestvicah, lestvicah ekonomske svobode, Slovenija dosega slaba mesta in to zlasti zaradi prevelike regulative," je očitala poslanka SDS-a Suzana Lep Šimenko.

Razpravo o učinkovitejših javnih storitvah pa je pozdravil tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han. "S 60 odstotki besedila se strinjam, če bi bil v opoziciji. Učinkovitejše morajo biti vse javne storitve, manj pa mora biti predpisov in ti morajo biti boljši," je ocenil.

A poslanci se niso uspeli poenotiti niti, koliko predpisov imamo sploh v veljavi. SDS-ov poslanec Rado Gladek je tako trdil, da smo imeli konec februarja v veljavi 766 zakonov in 22.111 podzakonskih aktov, poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga pa: "Državni sekretar je obrazložil številko, celo po vrstah, in prišel do številke 6100."

Po podatkih pravno-informacijskega sistema je podzakonskih predpisov 6137, a k temu niso prišteti akti in pravilniki ministrov, opozarja spletna stran sistema.

Opozicijo pa je zmotila tudi kadrovska slika vlade. "Imamo ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo, ki je solidarno predvsem do zaposlenih na ministrstvu. Dovoljenje za delo od doma jih ima kar 75, v času dopustov si izplačujejo dodatke za povečan obseg dela," je izpostavila Lep Šimenkova.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa je odgovorila: "Res je zavržno, da ljudi, ki so garali med poletnimi dopusti, vlačite po medijih."

A v opoziciji so opozorili tudi, da se je z občutnim zmanjšanem vladnih članov včasih strinjal tudi premier Robert Golob. "Zame je veliko ministrstev vse, kar je več kot 12. Če je ministerstev več, medresorsko usklajevanje postane cokla," je dejal poslanec Andrej Hoivik.

Da je bil namen razprave začetek predvolilne kampanje so še opoziciji očitali iz koalicijskih vrst. Sedemurno govorjenje o učinkovitosti dela javne uprave pa se je naposled zaključilo brez kakršnegakoli glasovanja.