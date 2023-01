'Tretjina svetovnega gospodarstva bo leta 2023 v recesiji'

IMF je že oktobra zmanjšal napoved svetovne gospodarske rasti za leto 2023. Od takrat je sicer Kitajska opustila svojo ničelno covidno politiko in začela znova odpirati gospodarstvo, vendar pa so se okužbe s koronavirusom v državi hitro razširile. Georgieva je ob tem opozorila, da se bo to drugo največje gospodarstvo na svetu soočilo s težkim začetkom leta. "Največja nevarnost svetovnemu gospodarstvu v 2023 bo pešajoče gospodarstvo Kitajske," je dejala in dodala, da je pred državo težkih nekaj mesecev negativne gospodarske rasti.