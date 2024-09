Trgatev: manjše količine, a dobra kakovost

Vinogradniki običajno v tem času, torej konec avgusta, začenjajo s trgatvijo. Letos pa so na Primorskem pobrali že skoraj polovico grozdja, saj so začeli takoj po velikem šmarnu. Glavni razlog je zelo vroče in izjemno sušno poletje, ki še kar traja - zaradi tega je grozdje dozorelo prej. Količinsko ga bo manj kot pretekla leta, nad kakovostjo pa se vinogradniki in vinarji ne pritožujejo in napovedujejo dobro letino, predvsem pri bolj bogatih vinih.