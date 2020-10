Trgovci izigravajo zakon? Trgovine ob nedeljah zaprte, trgovke delajo

Trgovke pa – počutimo se kot številke in pričakujemo samo še to, da bodo kmalu dosegli, da se vrata trgovin ob nedeljah zopet odprejo.

Med trgovkami pa razočaranje, bes in občutek, da so jih izigrali. "Država je rekla: zaprto bo. Pa je vseeno odprto, mi ne moremo delati od doma, ampak delamo šest dni na teden kot norci. Trgovina ob nedeljah ni nujna za življenje kot zdravstvo in policija ...," pravi trgovka.

Zakon o nedeljskem zaprtju nima zveze z zakonom o delovnih razmerjih, pa danes odgovarjajo na trgovinski zbornici. "To pomeni, da lahko delajo, ampak morajo spoštovati kolektivno pogodbo in posamezno pogodbo delavca," pojasnjuje Mariča Lah .

Ko v trgovinah po 17 letih od referenduma v nedeljo naposled ni bilo strank, pa številne trgovke dneva niso preživele z družino, temveč v službi. "Za zaprtimi vrati se je dogajalo to, kar se tudi pri odprtih ... večina trgovcev je delala, ker imajo spletno prodajo," je za oddajo 24UR ZVEČER povedala ena od trgovk. Tako so pripravljali po spletu naročene pakete.

Sindikalist Ladislav Rožič pa pravi, da poročila s terena pravijo, da naj bi bilo izigravanja nedeljskega zaprtja trgovin kar precej: "Trgovci želijo čim več zaslužiti. Prodajalci nam javljajo, da vozijo blago v oddaljene kraje, da se to pravzaprav sploh ne obrestuje, a da to počnejo zaradi konkurenčnosti, s tem pa ljudi držijo na delu. V sindikatu menimo, da je to izigravanje zakonodaje in da gre za povračilne ukrepe, s katerimi želijo v kot postaviti zaposlene."

S tem se tudi izniči namen zakona."Namen je, da se ljudje spočijejo, tako se je odločila večina poslancev, a tudi to za trgovce ni dovolj. Hlepijo po lanskem, rekordnem dobičku, kljub temu da jim je država v koronakrizi izdatno pomagala. In to ljudje, ki imajo 30.000 in več evrov plače."

Pojasnilo gospodarskega ministrstva, da zakon v nedeljsko spletno prodajo ne posega, pa Rožiča ne preseneča, kot pravi, je bilo ministrstvo vedno na strani delodajalcev.

Trgovci sicer tudi želijo ustavno presojo zakona, ki je ob nedeljah zaprl trgovine. Rožič meni, da bo sodišče takšno pobudo zavrnilo.

Zaposleni v trgovinah se trenutno sicer soočajo tudi z velikimi težavami zaradi novega koronavirusa in Rožič pravi, da nenehno dobivajo poročila o okuženih: "Zaposleni so zbegani, nekaterim se odredi izolacija, drugi pa morajo delati, ne glede na to, da so bili v kontaktu, saj nihče ne želi zapreti trgovine."