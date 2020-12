Trgovci: Nadaljnje zaprtje bo povzročilo nepopravljivo gospodarsko škodo

Ohranjanje zaprtja prodajaln bo povzročilo nepopravljivo gospodarsko škodo, opozarjajo pri Trgovinski zbornici Slovenije. Zadnji dokaz za to je že skoraj 10.000 na novo prijavljenih brezposelnih oseb iz trgovinske dejavnosti na Zavodu RS za zaposlovanje v letošnjem letu, kar je popolnoma nesprejemljivo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kar 80 odstotkov vseh trgovin v Sloveniji je zaprtih od 24. oktobra, kar pomeni, da so na primer tekstilne prodajalne in prodajalne s čevlji v letošnjem letu zaprte že več kot 110 dni, kar je skoraj polne štiri mesece.

"Kljub temu pa ostaja na podlagi vladnega odloka še vedno 80 odstotkov trgovin zaprtih, posledica pa so vedno težje razmere v trgovinski dejavnosti," so še zapisali. Težke razmere potrjujejo tudi podatki o prodaji na minuli črni petek, sicer dan, znan po množičnih in visokih popustih. Po podatkih Finančne uprave so prihodki po računih preko davčnih blagajn v trgovini na drobno na črni petek v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upadli za 35,4 odstotkov, če pa od teh podatkov odštejemo prilive iz tistih skupin trgovine, ki lahko v tem obdobju vendarle delno obratujejo, znaša ta upad pri neživilskih trgovcih kar 55 odstotkov.

"Na TZS zato ponovno pozivamo Vlado RS, da v izogib povzročanju nadaljnje gospodarske škode tej dejavnosti, nemudoma sprejme ukrep, na podlagi katerega bodo prodajalne, ne glede na blagovno skupino, znova lahko obratovale."

Trgovina je po spomladanskem valu epidemije veliko investirala v vzpostavitev oziroma nadgradnjo svojih spletnih platform, saj so potrošniki svoje nakupe preusmerili na splet, žal pa se temu ni prilagodila logistika, zato se v trgovini že srečujemo z nezadovoljstvom številnih potrošnikov, ki svoja naročila preko spleta prejemajo kasneje, kot sami pričakujejo, še dodajajo pri Trgovinski zbornici.