Trumpova močna, a draga klofuta Kitajski. Zmagovalci, poraženci, (nedorečen) nauk zgodbe

"Mislim, da obe strani iščeta način, kako se iz situacije izmotati kot zmagovalki," ocenjuje naš sogovornik, ekonomist nemškega Ifo Inštituta Gabriel Felbermayr . "Trenutno smo še v stanju, ko lahko obe strani najdeta argumente, s katerimi se predstavita kot zmagovalki. Če bo to šlo dlje in ne bo sporazuma, bo samo še slabše. Na srečo razvoj dogodkov zadnjih tednov kaže, da bi lahko prišlo do konsenza," pravi sogovornik.

Se je pa trgovinska vojna nekoliko izplačala Evropski uniji in njenemu gospodarskemu paradnemu konju Nemčiji – prvi za 0,7 milijarde evrov, drugi za 0,3 milijarde evrov. Ta del analize sicer ni vključil morebitnih nezaželenih učinkov zaradi povečane negotovosti na trgu, ki je posledica trgovinske vojne. Analitiki namreč menijo, da trgovinska vojna ZDA in Kitajske zaenkrat pojasnjuje le majhen del trenutnega globalnega gospodarskega ohlajanja.

Trump je trgovinsko vojno sicer naslonil na nacionalno varnost. Za podlago je uporabil člen, ki pravzaprav pravi, da je nekaj svetega v jeklu in aluminiju, in če ZDA nimajo domače proizvodnje obojega, jih to potiska v nevaren položaj. Ker ZDA še vedno proizvajajo dve tretjini jekla, ki ga potrebujejo, so analitiki argument označili za nesmiseln, a Trump se ni vdal. Tudi zato, ker mu ni bilo treba. "Mislim, da niti Trump ne verjame v to argumentacijo. Bolj verjetno je, da so vsebino 21. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT, 1994) uporabili, ker je prikladna. Druge članice ga namreč želo težko izpodbijajo,"meni Felbermayr.

Stavek v narekovajih so besede, ki jih je Trump uporabil, ko se je spustil v trgovinsko vojno s Kitajsko. Čeprav je še ni končal, se je v slabem letu najbrž naučil, da ni vojne brez žrtev - pa četudi se bitke končajo z zmago. Prav tako je Kitajska dokazala, da zmore kar nekaj kreativnosti, ko je treba prihodke iskati v novih sektorjih, nekaj analitikov pa meni, da je trgovinska vojna kitajski oblasti dala nekaj orožja, s katerim lahko domači javnosti lažje pojasni gospodarsko ohlajanje in nekaj nepriljubljenih ukrepov. In na teh dejstvih naj bi zdaj obe gospodarstvi iskali argumente za konec ali nadaljevanje "boja".

"Trgovinske vojne so lahek zalogaj in v njih je enostavno zmagati." WTO pa (še naprej) nič

Vendar bi dolgoročno nadaljevanje situacije škodovalo obema gospodarstvoma, nadaljuje ekonomist. Kitajska se je na slabši strani znašla preprosto zaradi razmerja v trgovini – medtem ko iz ZDA Kitajci uvozijo za okoli 130 milijard dolarjev blaga, ga izvozijo za več kot 500 milijard evrov."Po drugi strani pa so ZDA demokratična država, ki težje opravičuje in blaži šoke, ki so posledica trgovinske vojne, saj se ne more posluževati orodij, ki se jih lahko Kitajska," meni sogovornik.

Celo ameriški predsednik Donald Trump namreč nekoliko umirja žogico, še nekaj prijaznih besed za Kitajsko je našel. Pa čeprav je Trumpu, kot Felbermayr ugotavlja v analizi, ki sta jo pripravila z Benediktom Zoller-Rydzekom , uspelo, da je višjo ceno trgovinske vojne zaenkrat plačala Kitajska. "Glede na trenutne izračune, je ameriška uvedba carin uspela kitajski BDP oklestiti za okoli 9,3 milijarde evrov, medtem ko so ZDA zabeležile okoli 3,5 milijarde evrov dobička – večinoma na račun več pobranih carin. Kitajski povračilni ukrepi so sicer "račun" nekoliko izravnali, ameriška izguba je na koncu znašala 5,7 milijarde evrov, še vedno pa se je kitajski BDP samo zaradi posledic trgovinske vojne skrčil za dvakrat toliko kot ameriški. Če bi se ZDA odločile, da že obstoječe carine na uvozne izdelke v višini 250 milijard dolarjev, zvišajo s 13 na 25 odstotkov in bi Kitajska odgovorila s podobnim dvigom že obstoječih carin, pa bi to pomenilo, da bi se kitajske izgube zvišale še za 18 milijonov evrov, ameriške pa za manj kot štiri milijarde evrov, skupaj torej okoli 30 milijard evrov na kitajski in devet milijard evrov na ameriški račun," nadaljuje Felbermayr.

Za precej trdoglavega učenca pa se je v zgodbi trgovinskih vojn izkazala WTO. Tudi mesece po začetku trgovinske vojne, države članice namreč skupnega odziva na naraščanje protekcionizma in vzroke zanj - niso našle. Pravzaprav ga niti niso zelo intenzivno iskale. Če so, ko je začel rožljati proti sistemu globalne trgovine, mnogi Trumpu očitali, da ruši Svetovno trgovinsko organizacijo – WTO – posledice pa bi lahko bile uničujoče, saj globalizirana trgovina predstavlja tudi enega od temeljev miru, je tako danes vse več tistih, ki postajajo ob neaktivnosti WTO nestrpni.

Če so optimisti ob začetku trgovinske vojne upali, da bo prišlo do reformiranja WTO, tudi zato, ker Trumpovo prepričanje, da Kitajska posluje nepošteno ni povsem iz trte izvito in brez podpornikov, se to ni zgodilo. Organizacija tako še vedno igra po vsaj 25 let starih pravilih – predvsem zaradi nezmožnosti članic, da se uskladijo glede novih, četudi se je vmes zgodilo marsikaj – od tega, da so se organizaciji na primer pridružile Kitajska, Rusija, Vietnam, da smo zdaj sredi tehnološke revolucije, da v ospredje stopa IKT tehnologija, do tega, da se posel danes odvija v povsem drugačnem okolju ...

Analitiki so tedaj opozarjali, da nas lahko pred najhujšimi posledicami trgovinskih vojn reši le trezen pristop, dialog z zagovorniki protekcionizma in sprejem nove družbene pogodbe, kjer pa bi svoje mesto znova zavzela tudi WTO.

In kje smo skoraj leto kasneje?"WTO je pod ogromnim pritiskom. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko niti ni takšen problem sama po sebi, ker obstajajo globlje težave. ZDA blokirajo imenovanje sodnikov v arbitražni panel oziroma pritožbeno telo WTO. Če rešitev ne bo padla kmalu, WTO kmalu ne bo več zmožna presojati o trgovinskih sporih. Naslednja težava je že omenjena uporaba argumenta, da so carine ameriška obrambna strategija, kar WTO preprečuje ukrepanje. Tretja, daleč največja težava WTO pa je razklanost njenih članic, ki se nadaljuje. Ravno pred dnevi je Evropska komisija naznanila uvedbo carin na jeklo, da bi se zaščitila pred stranskimi učinki Trumpovih carin. To ni način, kako ustvariš zavezništva, rešiš in reformiraš WTO,"meniFelbermayr, ki ga skrbi odsotnost pobude za reformiranje WTO in nezmožnost članic, da vidijo "širšo sliko" dogajanja, ki lahko s trgovinske ravni vodi v velike varnostne izzive v sodobnem svetu. Navsezadnje so trgovinske vojne že netile prave vojne in izdatno pomagale h katastrofi, imenovani druga svetovna vojna.

"Evropa ima seveda vso pravico, da uvede svoje carine, včasih je to edini način, da stran, ki je začela s carinami, ustavimo, preden uvede nove. Nevarno pa je, da sami pademo v protekcionistično past tudi takrat, ko to ni potrebno. In zaenkrat Evropa ni nista, ki trpi zaradi Trumpovih carin, zato me takšni ukrepi skrbijo," pojasnjuje sogovornik.