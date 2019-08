Trgovinski spor med ZDA in Kitajsko potopil evropske borze

Evropske borze so prvi trgovalni dan tega tedna sklenile globoko v rdečem.

Ameriški predsednik Donald Trump je minuli četrtek napovedal, da bodo ZDA 1. septembra uvedle dodatne 10-odstotne carine na preostalih 300 milijard dolarjev (dobrih 268 milijard evrov) kitajskega uvoza, Kitajci pa so že napovedali protiukrepe. Kakšne, sicer še niso razkrili.

Kitajski juan je medtem danes v primerjavi z dolarjem upadel na najnižjo raven po letu 2008, mnogi pa so mnenja, da je šibkost valute povzročena umetno s strani kitajske centralne banke. ZDA s takimi obtožbami vztrajajo že nekaj časa, z njimi so prišle na dan tudi danes, a so jih v Pekingu zavrnili.

Devalvacija valute sicer najbolj pride prav kitajskim izvoznikom, saj so njihovi izdelki na ta račun za tujce bolj poceni.