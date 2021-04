Premožnejše Slovence bo kmalu po žepu udaril še en dodaten strošek. Banke NLB, SKB in kmalu še Nova KBM namreč za najvišje depozite prebivalcev uvajajo ležarine. Po domače, če imate to srečo, da imate na računih res visoke prihranke, boste morali bankam za to po novem plačati vi. Kolikšen pa bo ta strošek in kako visoke vsote boste morali imeti na računih?

