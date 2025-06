Odprtje bazena, vrednost investicije je 2,2 milijona evrov, in prenovljenega Lukovega doma, za kar bodo odšteli 3,8 milijona evrov, pri čemer so 800.000 evrov pridobili za energetsko sanacijo, načrtujejo za 1. december. Tako bodo ujeli naslednjo zimsko sezono.

Potem ko so že v preteklih letih s pomočjo evropskih sredstev začeli številne investicije, trenutno teče energetska prenova in sanacija Lukovega doma, jeseni se bodo lotili prenove hotela v Slovenj Gradcu, končno pa bodo letos na Kopah dobili tudi wellnes center z bazenom, ki ga bodo postavili za Grmovškovim domom.

Kot je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili program poletne sezone, pojasnil direktor družbe Vabo, ki upravlja s smučiščem Kope, Boštjan Paradiž , je zanje razvojni vidik zelo pomemben, po njegovem mnenju so Kope trenutno najhitreje razvijajoče se gorsko središče v Sloveniji. "V tem razvoju vidimo velik potencial, predvsem zato, ker se usmerjamo na svetovne trge in se zavedamo, da tri mesece smučanja ni dovolj. Zdaj želimo gostom ponuditi program analognega turizma oziroma pobeg iz digitalnega sveta," je dejal.

V sklopu ostalih investicij na Kopah nastaja tudi največji bike park v Sloveniji, ki trenutno ponuja devet prog, do začetka poletne sezone naj bi jih bilo že 15, v prihodnje pa jih načrtujejo celo več kot 20, kar naj bi k njim privabilo številne ljubitelje gorskega kolesarstva iz Evrope in sveta.

Kot je povedal Jan Perše iz podjetja Batt Crew, ki z Vabom sodeluje pri pripravi terenov za bike park, so na Kopah velike možnosti razvoja na tem področju, s čimer bodo lahko konkurirali že obstoječim evropskim bike parkom."Teren nam omogoča, da postavimo en res izjemen bike park, na katerem se bodo lahko kolesarji premikali z več sedežnicami in imeli različne možnosti pogleda v dolino, kar razbije monotonost enega samega hriba in sedežnice," je dejal Perše.

Njegovo podjetje ima precej izkušenj z organizacijo MTB festivalov. Festival so v preteklosti gostili na drugih lokacijah, letos pa se selijo prav na Kope. Mednarodni Flat Out Day MTB festival, ki je po Peršetovih besedah že uveljavljena svetovna znamka, bo potekal od 14. do 20. julija, na njem pa pričakujejo gorske kolesarje tudi iz najbolj oddaljenih držav, kot so ZDA in Nova Zelandija, seveda pa tudi iz večjega dela Evrope.

Sicer pa Paradiž dodaja, da se bodo po vseh investicijah morali še bolj začeti ukvarjati s programi, da bodo prenovljeni objekti živeli. Že zdaj so znani po izvajanju "team building" doživetij. Samo lani so jih pripravili za 107 različnih večjih ali manjših organizacij. Pripravljajo tudi številne prireditve, to nedeljo pa že 7. Holcerčkov poletni festival z bogatim brezplačnim programom za vso družino.