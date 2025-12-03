Tri milijarde evrov v 12 mesecih za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske

Evropska komisija bo v začetku prihodnjega leta ustanovila Evropski center za kritične surovine, ki bo zagotavljal tržne informacije, usmerjal in financiral strateške projekte z uporabo prilagojenih orodij v sodelovanju z zasebnimi in javnimi partnerji ter deloval kot upravljavec portfelja za diverzificirane in odporne dobavne verige, med drugim prek skupnega nakupovanja in skladiščenja, so v sporočilu za javnost navedli na komisiji.

Da bi zaščitili industrijo pred geopolitično nestabilnostjo in nihanjem cen ter hkrati povečali ozaveščenost o možnem pomanjkanju, bo ta platforma za surovine olajšala prizadevanja podjetij za združevanje povpraševanja, skupni nakup strateških surovin in sklepanje pogodb o odkupu.

Kot so pojasnili v Bruslju, trenutno potekajo usklajevanja z državami članicami glede usklajenega pristopa EU k zalogam kritičnih surovin, pilotni program pa naj bi začel delovati v začetku leta 2026.

Za zaščito enotnega trga in krepitev odpornosti dobavne verige akcijski načrt obenem predvideva spremljanje, usklajevanje v kriznih razmerah in obrambo pred sovražnim vmešavanjem.

Predvidena je tudi sprememba evropskega akta o kritičnih surovinah. Ta bo po napovedih razširila zahteve za označevanje proizvodov in spodbujala recikliranje odpadkov iz predpotrošniške faze za trajne magnete, tj. materialov, ki se izgubijo med proizvodnjo, kot so ostanki, odrezki in pokvarjeni proizvodi. Delež recikliranih materialov v trajnih magnetih bo podprl recikliranje v EU.