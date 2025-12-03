Tri milijarde evrov v 12 mesecih za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske

Evropska komisija bo v začetku prihodnjega leta ustanovila Evropski center za kritične surovine, ki bo zagotavljal tržne informacije, usmerjal in financiral strateške projekte z uporabo prilagojenih orodij v sodelovanju z zasebnimi in javnimi partnerji ter deloval kot upravljavec portfelja za diverzificirane in odporne dobavne verige, med drugim prek skupnega nakupovanja in skladiščenja, so v sporočilu za javnost navedli na komisiji.
Da bi zaščitili industrijo pred geopolitično nestabilnostjo in nihanjem cen ter hkrati povečali ozaveščenost o možnem pomanjkanju, bo ta platforma za surovine olajšala prizadevanja podjetij za združevanje povpraševanja, skupni nakup strateških surovin in sklepanje pogodb o odkupu.
Kot so pojasnili v Bruslju, trenutno potekajo usklajevanja z državami članicami glede usklajenega pristopa EU k zalogam kritičnih surovin, pilotni program pa naj bi začel delovati v začetku leta 2026.
Za zaščito enotnega trga in krepitev odpornosti dobavne verige akcijski načrt obenem predvideva spremljanje, usklajevanje v kriznih razmerah in obrambo pred sovražnim vmešavanjem.
Predvidena je tudi sprememba evropskega akta o kritičnih surovinah. Ta bo po napovedih razširila zahteve za označevanje proizvodov in spodbujala recikliranje odpadkov iz predpotrošniške faze za trajne magnete, tj. materialov, ki se izgubijo med proizvodnjo, kot so ostanki, odrezki in pokvarjeni proizvodi. Delež recikliranih materialov v trajnih magnetih bo podprl recikliranje v EU.
Komisija bo v okviru akcijskega načrta obenem spodbujala projekte s področja kritičnih surovin tako v Evropi kot zunaj nje. Z mobilizacijo finančnih instrumentov za zmanjševanje tveganj in odpravo regulativnih ovir bo pospešila strateške projekte, ki imajo potencial za zmanjšanje odvisnosti EU do 50 odstotkov do leta 2029.
Bruselj bo tako v naslednjih 12 mesecih zagotovil do tri milijarde evrov sredstev za podporo konkretnim projektom, ki lahko na kratek rok zagotovijo alternativne vire oskrbe s kritičnimi surovinami.
Komisija, Evropska investicijska banka in države članice že sproščajo finančno podporo za prednostne projekte, kot sta projekt Vulcan za pridobivanje litija v Nemčiji in projekt Greenland Resources za pridobivanje molibdena v Malmbjergu na Grenlandiji.
EU bo v okviru načrta prav tako poglobila sodelovanje s podobno mislečimi partnerji in tako diverzificirala oskrbo s kritičnimi surovinami. Komisija bo pri tem gradila na obstoječih 15 strateških partnerstvih, podpisanih z državami, bogatimi z naravnimi viri, med katerimi je najnovejše partnerstvo z Južno Afriko.
Bruselj bo začel tudi pogajanja z Brazilijo. Prav tako pa pripravlja posebne investicijske okvire za integrirane vrednostne verige kritičnih surovin z Ukrajino, Zahodnim Balkanom in svojimi južnimi sosedami v Sredozemlju.
Z akcijskim načrtom RESourceEU si EU zagotavlja orodja, ki jih potrebuje za pospešitev lastne proizvodnje in diverzifikacijo oskrbe s kritičnimi surovinami, je ob predstavitvi načrta dejal za industrijo pristojni evropski komisar Stephane Sejourne. "V tej globalni tekmi za surovine, ki jih naše industrije najbolj potrebujejo, je RESourceEU gonilo naše industrijske suverenosti in temelj evropske gospodarske varnosti," je dejal.
Cilj Evropske komisije je predvsem odprava odvisnosti od redkih zemelj iz Kitajske. Kitajska je vodilna dobaviteljica redkih zemelj na svetu, ki so ključne za proizvodnjo sodobnih tehnologij, vključno s pametnimi telefoni, vetrnimi turbinami, električnimi vozili in vojaško opremo.
Kitajska je v začetku oktobra uvedla omejitve izvoza tehnologij in izdelkov iz redkih zemelj. Sklenila je, da bo izvoz mogoč le na podlagi predhodne odobritve kitajskih oblasti oziroma pridobitve posebnih dovoljenj. Ta poteza je pretresla trge, nato pa je Peking napovedal enoletni odlog uvedbe omejitev. Kitajska od aprila za izvoz redkih zemelj zahteva posebna dovoljenja.
