Gospodarstvo

Tri bilijone skritega premoženja, nedosegljivega za obdavčitev

London, 05. 04. 2026 09.27 pred 23 dnevi 1 min branja 117

Avtor:
L.M.
Davčne oaze (slika je simbolična)

Novo poročilo organizacije Oxfam opozarja, da najbogatejši na svetu še vedno skrivajo ogromne vsote premoženja pred davčnimi organi. Kljub napredku pri mednarodni izmenjavi podatkov ostajajo davčne oaze pomemben vir globalne neenakosti in omogočajo, da ima peščica ljudi v lasti premoženje, enakovredno najrevnejši polovici prebivalstva.

Po ocenah Oxfama je v davčnih oazah shranjenih približno 13,25 bilijone dolarjev (približno 11,49 bilijone evrov) premoženja, od tega naj bi bilo okoli 3,55 bilijone dolarjev (približno tri bilijone evrov) še vedno nedosegljivih za obdavčitev. Po poročanju The Guardian gre za znesek, ki presega tri odstotke svetovnega BDP. Večina tega neobdavčenega bogastva naj bi pripadala najbogatejšemu 0,1 odstotka prebivalstva, kar pomeni, da ima peščica ljudi v lasti premoženje, enakovredno celotnemu premoženju najrevnejše polovice svetovnega prebivalstva.

Po uvedbi avtomatske izmenjave davčnih informacij med jurisdikcijami leta 2016 se je delež skritega premoženja zmanjšal, vendar Oxfam poudarja, da problem še zdaleč ni rešen.

FOTO: Shutterstock

"Ne gre le za pametno računovodstvo, gre za moč in nekaznovanost. Ko milijonarji in milijarderji skrivajo bilijone dolarjev v davčnih oazah v tujini, se postavljajo nad obveznosti, ki zavezujejo preostalo družbo," je povedal Christian Hallum, vodja davčnega oddelka pri Oxfamu.

Objava raziskave sovpada z deseto obletnico razkritja Panamskih dokumentov, ki so javnosti množično razkrili delovanje davčnih oaz. Kot piše The Guardian, Oxfam zato znova poziva k uvedbi globalnega progresivnega davka na premoženje ter k zapiranju davčnih vrzeli, pri čemer poudarja tudi nujnost vključitve držav globalnega juga v sistem mednarodnega poročanja.

Oxfam davčne oaze neenakost premoženje davki
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
06. 04. 2026 20.40
me zanima, če je janez janša plačal davek v avstraliji za 15 milijard,ki so izginile v sloveniji 2020-2022
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
06. 04. 2026 14.26
Najbolj žalostno je, da morajo skrivati svoj denar pred davkarijo.
Odgovori
0 0
M_teoretik
05. 04. 2026 21.29
Sej bo baje nova vlada v spregi konstruktivne opozicije nardila red in končala korupcijo v državi!?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 18.27
Jutri bo naš vojaški strateg Trump z medcelinsko raketo odpotoval v Emavs vmes bo pa še spotoma porazbil vse po Hormuški ožini tko kot mali froc v peskovniku je. .
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
05. 04. 2026 17.36
Kaj na to poreče Nataša?
Odgovori
+3
7 4
Žmavc
05. 04. 2026 18.36
🤫 O tem ne govorimo!
Odgovori
+0
2 2
mackon08
05. 04. 2026 17.31
Če bi hoteli bi preprečili vse transakcije, ki končajo v davčnih oazah, samo potem se nebi podkupnine kasirale.
Odgovori
+8
8 0
Joe70
05. 04. 2026 16.49
Premoženje, za katerega lastnik ne zma dokazati izvora, naj bo zaseženo. Razni mafiozarji bi imeli kar probleme. Brez službe in življenje na veliki nogi. Zakaj se nihče ne ukvarja s takimi.
Odgovori
+8
10 2
Kratki
05. 04. 2026 17.27
Nimajo jajc
Odgovori
+8
8 0
ajdanakolesu
07. 04. 2026 15.55
v Švici teh problemov nimajo, ker najbogatejši ne plačujejo davkov in zato imajo denar lepo naložen v domači banki, ki ji tudi najbolj zaupajo.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
05. 04. 2026 16.22
Če jim bi pobrali polovico denarja (z davki) ne bi bilo nič narobe!
Odgovori
+2
5 3
ap100
05. 04. 2026 16.44
bil bi enkraten dogodek, potem pa nikoli več , zdaj vsaj po malem kaplja skozi leta
Odgovori
+1
4 3
Prelepa Soča
05. 04. 2026 16.18
Torej, neobdavčenih je 3,5 biljona(=slovensko, angleško = triljona) $ denarja = 3,5 000 000 000 000 $.
Odgovori
+5
5 0
ap100
05. 04. 2026 16.46
kar je enako 3 % svetovnega BDP ki se ustvari letno , če upoštevamo da so obdavčitve okoli 40% bi bil to le enkraten priliv v višini 10% proračuna - in to samo enkrat
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
05. 04. 2026 16.13
Triljon angleško = biljon slovensko... 12 ničel.
Odgovori
+3
3 0
LeviTUMOR
05. 04. 2026 15.42
Bilijon je angleško, slovensko pa milijarda. Sramota.
Odgovori
-5
1 6
slayer2
05. 04. 2026 15.38
Preprosto ukinit davčne oaze!!!
Odgovori
+4
7 3
FONDAČ
05. 04. 2026 14.53
Podplačali bodo svetega Petra.
Odgovori
+4
5 1
Houdre
05. 04. 2026 14.00
Palček je z bando pajsnu ene 100mrd denarja Slovence
Odgovori
-1
5 6
Bombardirc1
05. 04. 2026 13.31
Desnica po vsem svetu jim pa davke znižuje...
Odgovori
+0
7 7
ap100
05. 04. 2026 13.50
kapital ki je v oazah je tam običajno zaradi previsokih davkov - torej zniževanje davkov leče kapital nazaj, v domovino
Odgovori
+5
7 2
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 13.29
Trump ima v najemu zlo dost biljonov neobdavčenih dolarjev.
Odgovori
+2
4 2
razumi če lahko
05. 04. 2026 12.58
Ja tako to je spodaj je nekdo lepo napisal Tadej Pogačar in Monaco ! Seveda bo nekdo napisal , da za to on gara ja drži vendar vsak delavec tudi gara za svoj zaslužek pa mu država pobere polovico !
Odgovori
+16
16 0
Slavko BabIč
05. 04. 2026 12.54
Spet slab prevod milijonov...
Odgovori
+4
4 0
Eksiflajs96
05. 04. 2026 12.38
Praste Musarco kje jih ma njen moz
Odgovori
+14
17 3
ap100
05. 04. 2026 13.10
kr ona sama
Odgovori
+3
5 2
Tami69
05. 04. 2026 12.37
Saj bi lahko napisali tudi 3 tisoč milijard.,bi vas pa lažje razumeli!
Odgovori
+11
11 0
