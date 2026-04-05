Tri bilijone skritega premoženja, nedosegljivega za obdavčitev

Po ocenah Oxfama je v davčnih oazah shranjenih približno 13,25 bilijone dolarjev (približno 11,49 bilijone evrov) premoženja, od tega naj bi bilo okoli 3,55 bilijone dolarjev (približno tri bilijone evrov) še vedno nedosegljivih za obdavčitev. Po poročanju The Guardian gre za znesek, ki presega tri odstotke svetovnega BDP. Večina tega neobdavčenega bogastva naj bi pripadala najbogatejšemu 0,1 odstotka prebivalstva, kar pomeni, da ima peščica ljudi v lasti premoženje, enakovredno celotnemu premoženju najrevnejše polovice svetovnega prebivalstva.

Po uvedbi avtomatske izmenjave davčnih informacij med jurisdikcijami leta 2016 se je delež skritega premoženja zmanjšal, vendar Oxfam poudarja, da problem še zdaleč ni rešen.