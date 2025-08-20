Triglav v prvem polletju z 91 milijoni evrov čistega dobička

Skupina Triglav je v prvih šestih mesecih letošnjega leta poslovala nad pričakovanji. Obseg poslovanja je povečala za 18 odstotkov na 1.065,3 milijona evrov, čisti dobiček pa je poskočil za 21 odstotkov na 91,4 milijona evrov. Ob objavi rezultatov so v družbi izboljšali napoved celoletnega poslovanja in zdaj pričakujejo med 140 in 160 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo.

Skupina Triglav je v prvem polletju 2025 ustvarila 109,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poslovanje je bilo dobičkonosno v vseh segmentih, razen v zdravju. Največ je prispeval segment premoženje, kjer so ob ugodnem škodnem dogajanju povečali obseg portfelja in dosegli visoko dobičkonosnost, ob tem pa ustvarili tudi soliden izid iz naložbenega dela. Obračunana bruto zavarovalna premija je znašala 1,02 milijarde evrov, povečala se je namreč za 18 odstotkov. Na slovenskem trgu se je povečala za pet odstotkov na 527,4 milijona evrov, na trgih regije Adria za osem odstotkov na 193,4 milijona evrov, v širšem mednarodnem okolju pa za kar 61 odstotkov na 301,8 milijona evrov. Rast v tujini je predvsem posledica povečanja aktivnega pozavarovanja in poslov na poljskem ter italijanskem trgu. Delež premije s slovenskega trga se je znižal na 52 odstotkov, kar je v skladu s strategijo večje internacionalizacije.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob rezultatih poudaril, da je tudi drugo četrtletje potrdilo uspešnost poslovanja: "Tudi drugo četrtletje je bilo uspešno in na polletnem nivoju smo ustvarili 110 milijonov evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo. Z doseženim smo zadovoljni in glede na trenutno znane in predvidene okoliščine poslovanja do konca leta zvišujemo napoved celoletnega poslovnega izida pred obdavčitvijo v 2025." Matična družba Zavarovalnica Triglav je imela 723,4 milijona evrov celotnega obsega poslovanja, kar je 21 odstotkov več in ustvarila 79,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 20 odstotkov več, čisti dobiček pa se je zvišal za 17 odstotkov na 66,7 milijona evrov.

