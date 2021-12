Trije direktorji energetskih podjetij so se soočili z ministrom Vrtovcem

Kadrovske rošade, za katerimi po mnenju nekaterih direktorjev energetskih podjetij stoji minister Jernej Vrtovec, bodo po mnenju Roberta Goloba, Borisa Soviča in Andreja Ribiča naredile več škode kot koristi.

"Namen niso niti nizke cene niti zelena preobrazba, namen je samo priti do denarja," je bil oster Golob, ki je GEN-I uspešno vodil zadnjih 15 let – letos bo podjetje predvidoma doseglo 60-milijonski dobiček, kar je kar štirikrat več od načrtovanega.

"Reči, da ni nihče v tej državi zamenljiv, je narobe. Vsi smo zamenljivi. Jaz, vi, vsi gremo na volitve, nekoč ne bo nikogar več. Pridejo drugi, boljši, mogoče tudi slabši, vseeno. Ampak vsak je zamenljiv," pa je opozoril Vrtovec.

"Spomnite se Appla, tudi Steva Jobsa so odpustili. Za kakšnih šest mesecev, potem pa so ga na kolenih prosili, naj pride nazaj. Lastniki so to naredili. Tudi lastniki niso nezmotljivi. Še posebej, če so politično imenovani," je spomnil Golob.