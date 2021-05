Trije mladi podjetniki združili moči: 'Ključ do uspeha je povezovanje'

Domžalski Ljubljančan in dva Štajerca – to je njihova zgodba o uspehu. Pod streho proizvodnje kokice Pokice so se preselili tudi Pohorske dobrote in Rok's nut butter. Hrustljavim Pokicam iz gensko nespremenjene koruze, oblitim s sladkimi in slanimi okusi, sicer ni šlo slabo, ravno obratno, a potem je prišla epidemija.

"Že od nekdaj smo mnenja, da je povezovanje ključ do uspeha. Zakaj se torej tri osebe, ki delajo na podobnem področju in ki si nismo konkurenti, ne bi povezale, naredile nekaj skupaj, si delile proizvodnjo in si s tem pomagale," meni mladi podjetnik letaRok Starič.

"Ko so se zaprle trgovine, so se zmanjšala tudi naročila, ker sami na spletni prodaji ne delamo veliko. Izdelek je namreč cenejši, kot je poštnina. Kapacitete same pakirne linije so tako ostale prazne,"pravi lastnik PokiceUroš Požgan. Zato je Mariborčan svoje moči združil s Staričem, ki pod znamko Rok's nut butter kot velik ljubitelj oreščkov navdušuje z arašidovim in mandljevim maslom.