Trump dopušča možnost, da bi bil Huawei del trgovinskega dogovora s Kitajsko.

"Huawei je nekaj zelo nevarnega," je Trump v četrtek ponovil novinarjem v Beli hiši. "Če pogledaš, kaj so naredili z varnostnega vidika, z vojaškega vidika. Zelo nevarno,"je dodal. Nato pa je malo omilil svojo izjavo, ko je dejal, da je možno, da bo Huawei trgovinskega dogovora s Pekingom. "Če bomo dosegli dogovor, si lahko predstavljam, da bi Huawei lahko bil vključen v kakšni obliki ali v kakšnem delu," je dejal.

V zadnjih tednih je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko dosegla vrelišče, ko je ameriški predsednik Donald Trump Huawei uvrstil na črni seznam podjetij , s katerimi ameriška podjetja in posamezniki ne smejo trgovati brez dovoljenja vlade. Medtem ko je ameriška vlada Huawei označila za nacionalno grožnjo, pa je Kitajska dejala, da gre le za ameriško ustrahovanje podjetja.

Poleg ZDA so tudi nekatere druge zahodne države izrazile zaskrbljenost glede Huaweievih naprav, češ da bi jih kitajska vlada lahko zlorabila za nadzor. Na Huaweiu so obtožbe ostro zanikali in poudarili, da je podjetje neodvisno od kitajske vlade. "Najboljši odgovor na ameriško ustrahovanje je, da kitajska podjetja še naprej rastejo," je dejal predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino Gao Feng.

Za zdaj ne kaže, da bi dve največji gospodarstvi na svetu bili kaj bližje dogovoru. Po propadlih pogajanjih 10. maja državi nista določili nobenih novih datumov za pogovore. Feng pa je včeraj dejal, da bi morale ZDA "pokazati iskrenost in popraviti svoje napake", če želijo nadaljevati pogovore.