Nekateri proizvajalci avtomobilov začasno ustavljajo izvoz v ZDA

Proizvajalca avtomobilov Audi in Jaguar Land Rover naj bi zaradi nove carinske politike ZDA začasno zaustavila izvoz v ZDA. Pri Audiju naj bi to po pisanju revije Automobilwoche veljalo za tiste avtomobile, ki so bili v ameriška pristanišča dobavljeni po 2. aprilu, ko so začele veljati 25-odstotne carine na njihov uvoz v ZDA. Trump je medtem Kitajski zagrozil z dodatnimi 50-odstotnimi carinami.

Revija se sklicuje na interno obvestilo trgovcem. V nemškem Audiju, ki sodi v skupino Volkswagen, tega uradno še niso komentirali in preučujejo vpliv novih uvoznih dajatev na svoje poslovanje. Audi ima trenutno v ZDA na zalogi več kot 37.000 avtomobilov, na katere nove carine ne vplivajo.

V ZDA so minuli četrtek začele veljati 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov, za maj pa je napovedana še uveljavitev prav tolikšnih carin na avtomobilske dele, ki jih ZDA uvažajo iz tujine.

Starmer obljubil zaščito britanske avtomobilske industrije

Podobno so se pred dnevi odločili v britanski družbi Jaguar Land Rover. Napovedali so, da bodo aprila začasno ustavili dobave v ZDA in preučili vpliv novih carin, ki imajo po oceni britanskega Inštituta za raziskave javnih politik velik potencial za popolno destabilizacijo avtomobilske proizvodnje v Združenem kraljestvu. Ogroženih je več kot 25.000 delovnih mest, najbolj pri avtomobilskih proizvajalcih Mini in Jaguar Land Rover. Britanski premier Keir Starmer je danes obljubil, da jih bodo zaščitili. "V prihodnjih dneh in tednih bomo z industrijsko politiko britanska podjetja zaščitili pred nevihto," je dejal med obiskom v tovarni Jaguar Land Rover v grofiji West Midlands. Ameriške carine je označil za velik izziv, katerega posledice za globalno gospodarstvo bi lahko bile velike. "To je trenutek za hladne glave, saj v trgovinski vojni ne zmaga nihče," je poudaril in proizvajalcem obljubil večjo prožnost pri prehodu na električna vozila.

Kanada zaradi ameriških carin na avtomobile s pritožbo pri WTO

Kanada je pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) vložila pritožbo zaradi carin na uvoz avtomobilov v ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer Kanadi prizanesel z uvedbo vzajemnih carin na uvoz blaga v ZDA, se pa Ottawa med drugim sooča tudi s carinami na jeklo in aluminij. Kot je sporočila WTO, je Kanada glede ameriških ukrepov, vezanih na 25-odstotne carine na avtomobile in avtomobilske dele, zahtevala posvetovanja z ZDA v okviru mehanizma za reševanje sporov. Kanadska vlada je v zahtevi navedla, da so carine "v nasprotju z obveznostmi ZDA" po mednarodni trgovinski zakonodaji. Kanada, ena največjih trgovinskih partneric ZDA, je sicer nemudoma odgovorila na carine Washingtona in v četrtek sporočila, da bo uvedla 25-odstotne carine na uvoz določenih avtomobilov iz ZDA.

Trump Kitajski zagrozil s še 50-odstotnim povišanjem carin

Kitajska avtomobilska industrija FOTO: AP icon-expand

Trump je Kitajski, če do torka ne prekliče za četrtek napovedanih dodatnih 34-odstotnih carin na uvoz ameriškega blaga, danes zagrozil z dodatnim 50-odstotnim zvišanjem carin. Peking je sicer odločitev za dodatne carine sprejel kot odgovor na Trumpovo skupno 54-odstotno zvišanje carin na uvoz iz Kitajske. "Če Kitajska ne prekliče 34-odstotnega zvišanja na dosedanje dolgotrajne zlorabe do jutri, 8. aprila, bodo ZDA z 9. aprilom na njeno blago uvedle dodatne 50-odstotne carine," je Trump objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ponovil je, da se carinam na uvoz iz praktično vseh držav sveta ne bo odpovedal ne glede na borzne zlome in vsesplošen svetovni kaos, ki jih povzročajo.

Je pa napovedal, da bodo ZDA začele pogajanja z vsemi državami, ki so zanje zaprosile, ne pa tudi s Kitajsko, dokler ta ne umakne 34-odstotnih carin. Trump s svojimi izjavami na newyorških borzah povzroča izjemna nihanja borznih indeksov. Po govoricah, da bo v ZDA uveden moratorij na carine, so newyorški borzni indeksi danes poskočili, po uradni novici, da se to ne bo zgodilo, pa se nadaljuje občutno padanje.

Milijarderji proti Trumpu

Glavni izvršni direktor ameriške banke JP Morgan Chase Jamie Dimon je v letnem pismu delničarjem opozoril, da bodo Trumpove carine povišale inflacijo in povečale možnost recesije v ZDA in svetu, poroča poslovna televizija CNBC. Dimon meni, da se bo svetovna gospodarska rast zanesljivo upočasnila, Trumpova politika pa spodkopava položaj ZDA v svetu. Trumpova politika 'Amerika najprej' je po njegovi ceni sprejemljiva, dokler se ne sprevrže v politiko 'Amerika sama'. "Če se bodo zahodna vojaška in gospodarska zavezništva razbila, bo oslabela tudi Amerika," je sporočil Dimon, ki je le eden od ameriških gospodarskih voditeljev, ki svarijo pred Trumpovimi carinami. Dimon je sicer še januarja trdil, da, če bo Trump uvedel carine za pospešitev rasti ameriške predelovalne industrije, četudi bo ob tem rahlo povečal inflacijo, ne bo večjih težav. Sedaj svari, da bodo borzni padci ob vztrajanju pri takšni carinski politiki še večji kot doslej. Tudi milijarder Bill Ackman, ki je podprl Trumpovo predsedniško kandidaturo, je v nedeljo posvaril, da je trenutna ameriška carinska politika enaka sprožitvi gospodarske jedrske vojne. Glavni izvršni direktor kapitalskega sklada Pershing Square Ackman je na družbenem omrežju X objavil, da se bo gospodarska aktivnost ustavila, potrošniki bodo ostali brez denarja, ameriški ugled v svetu pa bo potolčen. "Sedaj smo na poti v samopovzročeno gospodarsko jedrsko zimo in morali bi se podati v zaklonišča," je opozoril Ackman.

Ekonomist podjetja Capital Economics Simon MacAdam pa je v nedeljo na televiziji CNN povedal, da je škoda že povzročena, četudi se bo Trump sedaj začel pogajati o znižanju carin. Podjetja bodo namreč zadržana pri odločitvah o vlaganjih, se boji. "Če se bodo carine po pogajanjih znižale, potem si zapravil čas in denar z vlaganji v tovarne v ZDA. To ni to, kar smo lani volili," je dejal in Trumpa pozval k 90-dnevnemu carinskemu premirju, med katerim naj se pogaja o carinah.

Afriška unija pozvala ZDA k razmisleku glede carin