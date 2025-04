Trump Kitajski žuga z novimi carinami, ta pa: Borili se bomo do konca

Ameriški predsednik Donald Trump je Pekingu, če ne bo umaknil svojih povračilnih carin, zagrozil z dodatnimi 50-odstotnimi carinami na kitajski uvoz. A Kitajska vztraja, da na izsiljevanje ZDA ne bodo pristali. Na tamkajšnjem ministrstvu za trgovino so obljubili, da se bodo "borili do konca". Nekateri azijski trgi so sicer v torkovo jutro vstopili z rastjo – med njimi so japonski Nikkei 225, hongkonški Hang Seng in južnokorejski Kospi.