Gospodarstvo

Trump napovedal višje carine na jeklo in računalniške čipe

Washington, 15. 08. 2025 18.53 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
STA , K.H.
Ameriški predsednik Donald Trump je na letu na Aljasko napovedal, da bo prihodnji teden uvedel nove carine na jeklo, polprevodnike in računalniške čipe. Ni pa razkril višine novih carin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čip
Čip FOTO: Shutterstock

Na letu na Aljasko, kjer se bo srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo carine sprva določil nižje, da bo tako dal podjetjem priložnost, da pridejo in delujejo v ZDA. Če pa podjetja tega ne bodo storila, bodo morala plačati "zelo visoke carine", kar jim po njegovem mnenju ne bo ustrezalo, zato "bodo prišla in gradila v ZDA".

Če bo uresničil današnjo napoved o zvišanju uvoznih carin za čipe od največjih dobaviteljev, bo to najverjetneje pomenilo zvišanje cen za ameriške potrošnike, saj je velika večina čipov, ki jih uporabljajo v elektronskih napravah, proizvedena v Aziji, še dodaja dpa.

donald trump carine jeklo računalniški čipi
MathewM
16. 08. 2025 13.51
Čas globalizma se definitivno izteka. Treba bo začet razmišljat o samozadostnosti. V čem sploh je EU še samozadostna danes?
Sixten Malmerfelt
15. 08. 2025 20.10
+2
jeklo ima res rad Trumpelj, s carino na čipe bo pa ostal brez čipov...
