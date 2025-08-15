Trump napovedal višje carine na jeklo in računalniške čipe

Na letu na Aljasko, kjer se bo srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo carine sprva določil nižje, da bo tako dal podjetjem priložnost, da pridejo in delujejo v ZDA. Če pa podjetja tega ne bodo storila, bodo morala plačati "zelo visoke carine", kar jim po njegovem mnenju ne bo ustrezalo, zato "bodo prišla in gradila v ZDA".

Če bo uresničil današnjo napoved o zvišanju uvoznih carin za čipe od največjih dobaviteljev, bo to najverjetneje pomenilo zvišanje cen za ameriške potrošnike, saj je velika večina čipov, ki jih uporabljajo v elektronskih napravah, proizvedena v Aziji, še dodaja dpa.