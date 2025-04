Trump napovedal znatno znižanje carin za Kitajsko

ZDA so carine za uvoz iz Kitajske ta mesec dvignile na skupno 145 odstotkov – ob upoštevanju 20-odstotnih carin, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump pred časom uvedel zaradi domnevne vloge Kitajske pri dotoku prepovedane droge fentanil v ZDA.

Trump je v torek priznal, da je 145 odstotkov zelo visoka raven in da se bo "znatno znižala".

Carine za Kitajsko po predsednikovih besedah ne bodo niti približno blizu te številke, vendar ne bodo znašale nič.

"Na koncu bodo morali skleniti dogovor, saj v nasprotnem primeru ne bodo mogli poslovati v ZDA," je prepričan ameriški predsednik.

Finančni minister Scott Bessent je medtem v torek na konferenci z velikimi zasebnimi vlagatelji v organizaciji banke JP Morgan Chase za zaprtimi vrati zatrdil, da bo s Kitajsko zelo kmalu prišlo do dogovora glede carin, saj nihče ne verjame, da je sedanje stanje, ko so ZDA Kitajcem uvedle 145-odstotne carine in dobile nazaj 125-odstotne carine, vzdržno, poroča CNBC.

Takšen razvoj dogodkov naj bi prinesel nekoliko olajšanja trgom, je Bessent še dejal na dogodku, ki ni bil odprt za medije.

V Pekingu so se na 145-odstotne ameriške carine odzvali z dvigom carin na uvoz iz ZDA na 125 odstotkov. Kitajske oblasti so takrat sporočile še, da se na morebitne dodatne dvige ameriških carin ne bodo odzvale.

Kitajski predsednik Ši Džinping je med današnjim srečanjem z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom dejal, da carinske in trgovinske vojne spodkopavajo legitimne pravice in interese vseh držav ter škodujejo večstranskemu trgovinskemu sistemu.