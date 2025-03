Trump razkril pet kriptovalut, ki bodo del strateške rezerve, vrednosti poskočile

Kasneje je v drugi objavi dodal: "BTC in ETH bosta, kot drugi dragoceni kriptovaluti, srce rezerve. Obožujem tudi Bitcoin in Ethereum!"

"Ameriška kripto rezerva bo povzdignila to kritično industrijo po letih koruptivnih napadov Bidnove administracije, zato je moj izvršni ukaz o digitalnih sredstvih naročil predsedniški delovni skupini, naj nadaljuje s kripto strateško rezervo, ki vključuje XRP, SOL in ADA. Poskrbel bom, da bodo ZDA kripto prestolnica sveta. ZNOVA DELAMO AMERIKO VELIČASTNO!" je zapisal Trump.

Vrednosti vseh petih kriptovalut so po Trumpovi objavi poskočile, poročata BBC in Reuters. Vrednost prvih treh kovancev se je v nedeljo dvignila do 62 odstotkov. Bitcoin, največja kriptovaluta, se je podražil za 11 odstotkov, Ethereum pa za približno 13 odstotkov.

Trump že med predsedniško kampanjo ni skrival navdušenja nad kriptovalutami. Kmalu po prevzemu oblasti januarja letos je podpisal izvršni ukaz za ustanovitev delovne skupine, katere naloga je predlagati nove zakone in predpise o kripto.

V zadnjih tednih sta Trump in njegova soproga Melania Trump lansirala tudi lastne meme kriptovalute. Trump je bil sicer pred leti nasprotnik kriptovalut. Leta 2021 je v intervjuju za Fox News dejal, da je Bitcoin prevara.

V zadnjih tednih so sicer vrednosti kriptovalut padle, analitiki pa poudarjajo, da trg potrebuje nov razlog za dvig. To so na primer znaki, da ameriška centralna banka namerava znižati obrestne mere, ali pa jasen regulativni okvir za kriptovalute s strani Trumpove administracije, poroča Reuters.