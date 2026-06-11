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Gospodarstvo

Trump trdi, da so ZDA skrivaj prepeljale 100 milijonov sodov nafte

Washington, 11. 06. 2026 17.35 pred 41 minutami 3 min branja 14

Avtor:
N.Š.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je ameriška vojska v zadnjih tednih izvedla skrivno operacijo, s katero je skozi Hormuško ožino varno pospremila več kot 200 trgovskih ladij in omogočila prevoz približno 100 milijonov sodov nafte. A strokovnjaki opozarjajo, da se številke ne ujemajo z razpoložljivimi podatki o pomorskem prometu.

Trump je v sredo v Beli hiši dejal, da so ZDA kljub iranskim omejitvam uspele iz Hormuške ožine spraviti "milijone sodov nafte", ne da bi Teheran to opazil.

"Pred nekaj nočmi smo ponoči brez luči pospremili 22 ladij. Niso imele radarjev, ker smo jim uničili infrastrukturo," je dejal Trump. Kasneje je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je ameriška vojska izvedla skrivno operacijo za pomoč tankerjem in drugim trgovskim ladjam ter da je bilo tako skozi ožino prepeljanih več kot 100 milijonov sodov nafte.

Po njegovih besedah naj bi to dokazovalo, da Hormuško ožino nadzorujejo ZDA in ne Iran.

Ključna pomorska žila svetovne energetike

Hormuška ožina velja za eno najpomembnejših pomorskih poti na svetu. Pred izbruhom vojne med ZDA, Izraelom in Iranom je skozi ožino vsak dan potovalo približno 20 milijonov sodov nafte oziroma okoli petina svetovne trgovine z energenti.

Po zaostritvi razmer je Iran marca močno omejil plovbo skozi prehod med Iranom in Omanom. Kasneje je dovolil omejen tranzit nekaterim "prijateljskim" državam, medtem ko so ZDA po sklenitvi premirja uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč.

Posledica je močno zmanjšan promet skozi ožino, zaradi česar so cene nafte v zadnjih mesecih ostale visoke.

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Številke se ne ujemajo

Prav pri številkah pa se pojavljajo največji dvomi.

Če bi bilo skozi Hormuško ožino res prepeljanih 100 milijonov sodov nafte, bi to ustrezalo približno petim dnevom običajnega predvojnega prometa. Za takšno količino bi bilo po ocenah analitikov potrebnih približno 700 ladijskih prehodov.

Podatki specializiranih podjetij za spremljanje ladijskega prometa kažejo precej drugačno sliko.

Podjetje Windward je v zadnjih petih tednih zaznalo približno 80 trgovskih ladij, ki so zapustile Perzijski zaliv. Lloyd's List ocenjuje, da jih je bilo od marca 142, medtem ko analitično podjetje Kpler beleži 264 prehodov.

Tudi najvišja ocena je precej pod ravnijo, ki bi lahko podprla Trumpovo trditev o 100 milijonih sodov prepeljane nafte.

Iran še vedno ohranja pomemben vpliv

Čeprav ameriška vojska zagotavlja določeno podporo ladijskemu prometu, številni analitiki ocenjujejo, da Iran še naprej ohranja pomemben nadzor nad dogajanjem v ožini.

Po poročilih naj bi nekatere države, med njimi Indija, Pakistan in Rusija, za prehod svojih ladij neposredno usklajevale plovbo z iranskimi oblastmi. Del ladij naj bi za dovoljenje za tranzit plačeval posebne pristojbine, ki jih pobirajo pripadniki Islamske revolucionarne garde.

Iran Hormuško ožino vse bolj obravnava kot pomemben gospodarski vzvod v povojnem obdobju. Kritiki trdijo, da gre za nekakšno neuradno cestninjenje mednarodne pomorske poti, medtem ko Teheran vztraja, da ožina ni mednarodna plovna pot, temveč območje pod skupnim nadzorom Irana in Omana.

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Tudi Trumpov minister ni potrdil navedb

Dodatna vprašanja odpira tudi izjava ameriškega ministra za energijo Chrisa Wrighta. Ta je isti dan na zaslišanju v kongresu dejal, da ni seznanjen s kakršno koli operacijo, v okviru katere bi ZDA skozi Hormuško ožino prepeljale milijone sodov nafte.

Potrdil je sicer, da je ameriška vojska pomagala nekaterim ladjam pri prehodu skozi območje, vendar ni govoril o količinah, ki jih navaja predsednik.

Koliko ladij in koliko nafte je dejansko prešlo skozi Hormuško ožino pod zaščito ameriške vojske, tako ostaja nejasno. Razpoložljivi podatki pa za zdaj ne potrjujejo Trumpove trditve, da je bilo skozi ožino skrivaj prepeljanih kar 100 milijonov sodov nafte.

trump iran nafta

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KOMENTARJI14

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Justice4all
11. 06. 2026 18.12
Dnevna doza Trumpizma...
Odgovori
0 0
BrezPitt
11. 06. 2026 18.11
A zato je sedaj padla cena na 92$. Neverjetno kako ta klovn manipulira s celim svetom. Če hoče, da delnice padejo reče nekaj, ko hoče, da ponovno zrastejo reče nekaj drugega. Ne vem kako lahko trgi še vedno tako reagirajo kljub vsem tem lažem, manipulacijam,..
Odgovori
0 0
RUBEŽ
11. 06. 2026 18.11
Trump laže, to vsi vemo. Poznamo še enega takega predsedika, oziroma dva in to v Sloveniji.
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+1
1 0
Jerry321
11. 06. 2026 18.11
Resnica je >VEDNO< diametralno nasprotje Trumpove izjave! 🙂
Odgovori
0 0
Tko ne bo šlo
11. 06. 2026 18.10
Manipulator stari
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0 0
c00kies
11. 06. 2026 17.58
Trump vse kar rečeš je laž. Odpreš usta in še preden karkoli izgovoriš vemo z gotovostjo, da bo laž. Če pove, da je ob 7ih zjutraj šel na veliko potrebo in odvajal je laž, še več, je zelo verjetno, da sploh ni šel na veliko potrebo in da je povsej verjetno zaprt. Temelj vsake sociopatije so laži.
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+3
3 0
Da se mene pita..
11. 06. 2026 17.58
In potem je svizec zavil čokolado..
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
11. 06. 2026 17.57
Logično,da je povedal kar se je res zgodilo Iran je pa vojaško tako poražen kar je tudi logično ob premoči ZDA.Lp
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-2
0 2
Bombardirc1
11. 06. 2026 17.57
Ta tudi zivi v enem svojem vzporednem vesolju, kot jufka...
Odgovori
+4
4 0
jung
11. 06. 2026 17.50
in potem se je zbudil
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+3
3 0
Andres
11. 06. 2026 17.49
Kar on rece, ni relevantno. Skoda, da se sploh se pise o njemu.
Odgovori
+4
4 0
Komentator
11. 06. 2026 17.48
Bahavi rumenček...
Odgovori
+4
4 0
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