Trumpova kripto zakladnica: od nasprotnika do gorečega zagovornika

Bitcoin, Etherum, XRP, solana in cardano – to so kovanci, ki se bodo lesketali v kripto strateški rezervi ZDA, je konec februarja napovedal predsednik ZDA Donald Trump. Trump se je iz nasprotnika kripto valut, češ da so te prevara, spremenil v njihovega zagrizenega zagovornika in celo promotorja. Oba s soprogo Melanio sta lansirala svoje meme kovance, ki so poskrbeli za 'zabavo' na kripto trgih in kmalu milo rečeno potonili.

Trump na kripto konferenci FOTO: AP icon-expand

Trump je že kmalu po nastopu mandata januarja vzpostavil delovno skupino, katere naloga je predlagati nove zakonodaje in regulacije na področju kripto valut. Obljubil je, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kripto valut. Kmalu po začetku predsedovanja je podpisal izvršni ukaz za ustanovitev prve nacionalne strateške rezerve kripto valut. Njegova najava je takrat povzročila rast cen kripto valut, vendar se je navdušenje kmalu poleglo in cene kripto valut so začele padati. A kako bo kripto rezerva delovala? Kot poroča AFP, naj bi se kripto zakladnica financirala s približno 200.000 bitcoini v skupni vrednosti okoli 17 milijard dolarjev, ki so bili zaseženi v Združenih državah zaradi civilnih in kazenskih zadev. Rezerva bo tako rekoč zavarovana za nedoločen čas. Dodatne bitcoine je mogoče dodati rezervi, če je takšno dejanje 'proračunsko nevtralno'.

Trump in kripto FOTO: Profimedia icon-expand

V strateški rezervi bodo kripto valute, ki jih je ali bo ameriška vlada zasegla v civilnih ali kazenskih postopkih, je na X pojasnil Trumpov pooblaščenec za kripto valute, vlagatelj tveganega kapitala David Sacks. "To pomeni, da to davkoplačevalcev ne bo stalo niti centa," je pojasnil Sacks. Ukaz tako pooblašča ministra za finance in trgovino, da pripravita proračunsko nevtralne strategije za povečanje zaloge kripto valut. Zakaj sploh kripto strateška rezerva? V strateških rezervah držav po vsem svetu hranijo zlato, saj je plemenita kovina priznana kot varno zatočišče, ki ščiti pred finančno nestabilnostjo, kot je visoka inflacija. Zlate rezerve lahko tudi pomagajo stabilizirati valuto države, medtem ko se palice z zlatim leskom uporabljajo kot zavarovanje za posojila in transakcije.

Trump na kripto konferenci FOTO: AP icon-expand

Zakaj si kripto navdušenci želijo kripto rezervo? Večina kripto navdušencev ne želi stabilizirati cen kripta, namesto tega upajo, da bi rezerva dvignila cene, piše Time. Ameriški nakupi kripto valut bi poslali signal, da bodo kripto valute tu, da ostajajo, kar bi lahko spodbudilo druge ugledne finančne institucije, da bi jih kupile. Tudi druge vlade bi lahko sledile zgledu in ustvarile lastne rezerve, kar bi dodatno zvišalo cene. Nekateri bitcoinerji tudi verjamejo, da bi lahko rezerva služila kot varovalo pred inflacijo. Opozarjajo na dejstvo, da je dolar sčasoma postal manj vreden, in trdijo, da bi lahko bila vrednost bitcoina med svetovno gospodarsko krizo višja od vrednosti dolarja. Vendar pa se je treba pri tem zavedati, da se je kripto izkazal za zelo nestanovitnega med nedavnimi geopolitičnimi konflikti, kot je denimo ruska invazija na Ukrajino. Nekateri strokovnjaki pravijo, da bi ameriška vlada, ki kupuje bitcoin, lahko dejansko ogrozila globalno vrednost dolarja. Kritiki ameriške kripto rezerve poudarjajo, da so kripto valute za razliko od zlata tvegana sredstva in nimajo prave vrednosti. Vendar pa Sacks verjame, da bi se vlada s shranjevanjem bitcoina skozi čas zaščitila pred ogromno kratkoročno nihajnostjo kripto valute. Medtem je Stephane Ifrah, investicijski direktor pri kripto platformi Coinhouse, za AFP izpostavil, da lahko bitcoin, tako kot zlato, izkoristi svojo redkost zaradi omejenih 21 milijonov žetonov: "Prednost bitcoin rezerve je njegova preglednost, saj bo raven žetonov vedno znana – v nasprotju s količino zlata, položenega v Fort Knox. Poleg tega imamo z rezervo bitcoina "opravka z redkim sredstvom, ki je veliko bolj primerno za današnji svet", je prepričan Ifrah.

Kritičarka kriptovalut Molly White pa meni, da je pravi razlog za strateško rezervo le način za spodbujanje zanimanja za kripto industrijo, kar bi lahko finančno koristilo kripto vlagateljem. "Zdi se, da je ta kripto rezerva po naravi bistveno drugačna od ostalih strateših rezerv, saj ni odvisna od pomena sredstva za državo, temveč od zamisli, da se bodo cene kripto valut v prihodnje zvišale," je za Time izpostavil Stephen Cecchetti, ekonomist in profesor na mednarodni poslovni šoli Brandeis, ki je sicer več let skeptično pisal o kripto valutah. Cecchetti je zamisel o strateški kripto rezervi označil za absurdno. Po njegovem mnenju je "neumno kupovati tvegana sredstva s finančnim vzvodom v upanju, da boste lažje odplačali svoj dolg".

Tudi nekateri oboževalci kripto valut niso navdušeni nad Trumpovo idejo, še poroča Time. Medtem ko se je večji del kripto trga pozitivno odzval na Trumpovo objavo, so jo nekateri vplivni kripto glasovi kritizirali iz različnih razlogov. Nekateri so opozorili na ironijo, da ima zvezna vlada toliko moči nad valuto, ki naj bi bila decentralizirana. "Narobe je ukrasti moj denar zaradi prevare na levi, prav tako je napačno obdavčiti me zaradi shem kripto bratov," je opozoril podjetnik Joe Lonsdale. Drugi so zaskrbljeni, da bo rezerva postala prostor za prevare in trgovanje z notranjimi informacijami. Trumpova napoved je številne presenetila tudi zaradi vključitve ne le bitcoina, ampak tudi manjših, bolj nestanovitnih valut. Trumpu očitajo navzkrižje interesov. Financial Times je poročal, da je Trump zaslužil 350 milijonov dolarjev z lansiranjem meme kovanca, $TRUMP, ki je sovpadal z njegovo inavguracijo.

Trump in kripto FOTO: Profimedia icon-expand