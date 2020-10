Trumpova okužba znižala tečaje na newyorških borzah

Tečaji delnic v New Yorku so današnje trgovanje, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da sta z ženo Melanio okužena z novim koronavirusom in v karanteni, začeli s padcem. Krepko so padle tudi cene nafte.

PREBERI ŠE Donald in Melania Trump okužena s koronavirusom: Trump naj bi kazal blage simptome Industrijski indeks Dow Jones je bil po 15 minutah trgovanja na 0,74 odstotka nižji ravni kot ob koncu trgovanja v četrtek. Širši indeks S&P 500 je bil 0,91 odstotka v rdečem, tehnološki indeks Nasdaq je beležil 1,26-odstotni padec. Današnji padec na svetovnih borzah je po poročanju tujih tiskovnih agencij posledica novice, da sta Donald Trumpin ameriška prva dama pozitivna na novi koronavirus. Testirala sta se potem, ko so v četrtek okužbo potrdili pri svetovalki Bele hiše Hope Hicks, ki je v torek s Trumpom potovala na prvo televizijsko soočenje predsedniških kandidatov v Cleveland. icon-expand Industrijski indeks Dow Jones je bil po 15 minutah trgovanja na 0,74 odstotka nižji ravni kot ob koncu trgovanja v četrtek. FOTO: AP Trump in soproga sta v karanteni v Beli hiši, predsednik naj bi še naprej opravljal svoje naloge. V Evropi indeks najpomembnejših podjetij v območju z evrom Eurostoxx 50 izgublja 0,62 odstotka. Frankfurtski DAX je doslej izgubil 0,75 odstotka, pariški CAC 40 0,52 odstotka in londonski FTSE 100 0,33 odstotka. Krepko se je pocenila nafta. Za 159-litrski sod teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo po podatkih Bloomberga treba nekaj pred 16. uro odšteti 37,30 dolarja, kar je 1,42 dolarja oz. 3,67 odstotka manj kot ob koncu trgovanja v četrtek. Cena severnomorske nafte brent za dobavo decembra se je v tem času glede na četrtek znižala za 1,56 dolarja oz. 3,81 odstotka na 39,37 dolarja.