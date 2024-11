Trumpova zmaga najbogatejšim prinesla še 26 milijard

Tehnološki bogataši kot so Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta) in Tim Cook (Apple), so Trumpu javno čestitali za zmago.

Neil Wilson, glavni analitik pri Finalto, je za Bloomberg pojasnil, da je rast ameriških delnic rezultat t. i. "Maga trade" – naložbene strategije, ki temelji na Trumpovem sloganu "Make America Great Again". Investitorji so optimistično pozdravili obete nižjih davkov in deregulacije v ključnih sektorjih, kot so bančništvo, energetika in tehnologija.

Wilson poudarja: "Rezultat rdečega vala je bil točno tisto, kar so si ameriški kapitalisti želeli. Še pred nekaj dnevi takšen izid ni bil gotov, zato je bila reakcija trga odločna."