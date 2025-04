Trumpove carine povzročile najhujše borzne padce po pandemiji covida-19

Ameriški predsednik Donald Trump je s carinami na uvoz z vsega sveta poskrbel za največje borzne padce po izbruhu pandemije covida-19. Indeksi so zgrmeli na dno že v četrtek, padci pa so se nadaljevali tudi v petek, ko je Kitajska udarila nazaj s svojimi carinami.

Širši indeks Standard & Poor's 500 je v primerjavi s petkom preteklega tedna padel za 506,86 točke oziroma 9,1 odstotka na 5074,08 točke, industrijski indeks Nasdaq Composite za 3269,07 točke oziroma 7,9 odstotka na 38.314,86 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa za 1735,20 točke oziroma deset odstotkov na 15.587,79 točke. Teden se je začel in končal v znamenju Trumpovih carin, pri čemer v petek delnic ni "obudilo od mrtvih" niti presenetljivo dobro poročilo ameriškega ministrstva za delo o zaposlovanju v marcu. Trump je t. i. dan osvoboditve ZDA z uvedbo "vzajemnih" carin napovedal za sredo, vlagatelji pa so do takrat še vedno upali, da ne misli resno.

Donald Trump je naznanil uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz z vsega sveta. FOTO: Profimedia icon-expand

V ponedeljek je Dow Jones napredoval za odstotek, S&P 500 za 0,55 odstotka, Nasdaq pa je nazadoval za 0,14 odstotka. Pozitivno vzdušje se je nadaljevalo tudi v torek, ko je Dow Jones sicer nazadoval za minimalnih 0,03 odstotka, S&P 500 pa je pridobil 0,38 odstotka in Nasdaq 0,87 odstotka.

Trump je najavo carin v sredo tempiral na trenutek po zaprtju borz, ker se je zavedal, da reakcije ne bodo pozitivne, čeprav takšnih padcev, kot so se zgodili v četrtek in petek, ni pričakoval. V sredo so indeksi celo narasli. Dow Jones je pridobil 0,56 odstotka, S&P 500 je napredoval za 0,70 odstotka, Nasdaq pa 0,87 odstotka. Po zaprtju borz je Trump pred Belo hišo kritiziral domnevno svetovno izkoriščanje Amerike in uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA. Za približno 60 držav bodo 9. aprila uvedene še višje dajatve. Za EU na primer 20-odstotne. Ameriški predsednik je zatrdil, da se je začela zlata doba Amerike, predstavniki njegove vlade pa so priznavali, da ne vedo, kaj se bo zgodilo, a so podprli njegov ukrep. Minister za trgovino Howard Lutnick je carine podprl z besedami, da Trump ve, kaj dela, "ker o tem govori že desetletja".