Trumpovi začenjajo 'finančno revolucijo' z lastno kripto platformo

Ko je predsedoval Združenim državam Amerike, je Donald Trump kriptovalute označil za prevaro. A od takrat je svoje stališče spremenil in je zdaj skupaj s svojima sinovoma Ericom in Donaldom mlajšim ter več poslovneži predstavil lastno platformo za kriptovalute. Platforma World Liberty Financial naj bi omogočala neposredne transakcije in naj bi bila lahko dostopna ljudem.