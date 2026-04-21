Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Tudi GZS znižal napoved rasti BDP, pričakujejo 3,1-odstotno inflacijo

Ljubljana, 21. 04. 2026 12.56 pred 1 uro 4 min branja 23

Avtor:
STA
Inflacija

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so sledili Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj in Mednarodnemu denarnemu skladu ter napoved rasti slovenskega BDP za letos znižali na 2,0 odstotka. V predhodni napovedi so pričakovali še 2,4-odstotno rast. Inflacija naj bi medtem letos namesto 2,3 dosegla 3,1 odstotka.

V GZS so znižali tudi napoved rasti gospodarske dejavnosti v letih 2027 in 2028. Namesto 2,1- in 2,2-odstotne zdaj pričakujejo 1,8- in 1,9-odstotno. V zbornici imajo tako za naslednji dve leti malenkost nižja pričakovanja od Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki pričakuje, da se bo gospodarstvo obe leti krepilo po dvoodstotni stopnji.

Poslabšanje napovedi GZS glede na pričakovanja iz lanske jeseni je bilo pričakovano, saj se je vmes zgodil še eden v nizu šokov zadnjih let. Tokrat gre za vojno na Bližnjem vzhodu, ki je sledila ameriško-izraelskemu napadu na Iran in svet potisnila na rob nove energetske krize.

V zbornici po osnovnem scenariju povišane cene energentov pričakujejo do tretjega četrtletja. V luči velike negotovosti glede razvoja dogajanja na Bližnjem vzhodu in njegovih učinkov pa so poleg osnovnega scenarija rasti pripravili tudi optimističnega in pesimističnega.

Če bi bili učinki vojne hujši in dolgotrajnejši, bi bila gospodarska rast letos le 1,6-odstotna, v prihodnjih dveh letih pa bi dosegla 1,8 oz. 1,7 odstotka. Ob hitrejšem izboljšanju razmer pa bi lahko rast letos dosegla 2,3 odstotka, v prihodnjih dveh letih pa 2,2 oz. 2,0 odstotka.

Rast stroškov dela

V GZS ob učinkih vojne v obliki rasti cen energentov in drugih surovin močno opozarjajo še na krepko rast stroškov dela v Sloveniji. Ti so se v zasebnem sektorju med 2020 in 2025 okrepili za skoraj 44 odstotkov, kar je za skoraj enkrat več od 23-odstotne rasti v celotni EU in peta najvišja absolutna rast stroškov med članicami unije.

Rast stroškov dela in prepočasen dvig produktivnosti slabšata cenovno konkurenčnost v predelovalnih dejavnostih, je povedal glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc in pri tem izpostavil dvig minimalne plače in uvedbo obveznega zimskega regresa.

Vse to bo po oceni GZS predvidoma še bolj kot učinki vojne šibilo izvoz in zaviralo okrevanje proizvodnje v predelovalnih dejavnostih. Realna rast izvoza naj bi bila letos z 2,2 odstotka šibka in bo izvirala predvsem iz rasti izvoza storitev. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih pa naj bi se po lanskem 1,5-odstotnem padcu letos okrepila za 1,5 odstotka.

Inflacija
FOTO: Shutterstock

Industrijska proizvodnja naj bi se v Sloveniji v obdobju 2026-2028 v povprečju okrepila za 1,3 odstotka, kar bi bilo le 0,2 odstotne točke več od povprečja območja z evrom. V obdobju 2021-2025 je medtem rast proizvodnje z 0,6 odstotka za 0,9 odstotne točke zaostala za evrskim povprečjem.

Rast investicij naj bi se na podlagi investicijskih odločitev iz prejšnjih let nadaljevala, a bila predvsem v gradbeništvu precej manj izrazita kot lani. Ob rasti plač ter pričakovanem ohranjanju zaposlenosti pa naj bi bil vsaj do določene mere pozitiven vpliv potrošnje gospodinjstev.

Prav tako kot znižanje napovedi gospodarske rasti je bila pričakovana tudi navzgor popravljena napoved inflacije. Cene življenjskih potrebščin naj bi se tako letos namesto za prej napovedovanih 2,3 odstotka v povprečju zvišale za 3,1 odstotka, za 0,5 oz. 0,3 odstotne točke višja od prejšnjih pričakovanj pa naj bi bila tudi inflacija v prihodnjih dveh letih, to je 2,8- oz. 2,5-odstotna.

'Cenovni šok šele prihaja'

Energetski šok zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu namreč po eni strani znižuje povpraševanje, po drugi pa dviguje cene. V analitiki GZS opozarjajo, da pravi cenovni val šele prihaja.

Glavno negotovost glede napovedi inflacije sicer po Ivančevih besedah po eni strani predstavljata nejasno dejansko gibanje cene fosilnih goriv in dinamika prenosa na druge cene, po drugi strani pa ni jasno, do katere mere bodo morebitni ukrepi države lahko te učinke blažili. Za zdaj sicer po oceni zbornice ne kaže, da bo potreben tako močan poseg države kot v letih 2022 in 2023.

Velika pričakovanja od prihodnje vlade

Ugotovitve in opozorila spomladanske napovedi GZS je komentirala tudi generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Vnovič je tako opozorila, da je slovensko gospodarstvo v zadnjih treh letih nazadovalo po vseh ključnih kazalnikih.

"Prav zaradi teh negativnih razmer in trendov je pomembno, da v Sloveniji čim prej dobimo operativno, stabilno in razvojno naravnano vlado. Ta bo morala čim prej pripraviti celovit sveženj sprememb in ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja," je povedala.

Prvi korak v smeri razbremenitve gospodarstva po njenih besedah predstavlja predlagani interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil t. i. tretji politični blok, vendar pa bo za preobrat v gospodarstvu oz. za njegov resen razvoj treba storiti bistveno več.

Omenila je resno sistemsko in celovito davčno reformo ter ukrepe za prehod iz nizkoinvesticijske rasti v visoko inovacijsko-investicijsko konvergenco s povprečjem EU. Od nove vlade pričakuje, da že v prvem letu mandata, tudi ob upoštevanju predlogov GZS, pripravi širši nacionalni načrt za razvoj slovenskega gospodarstva. "Na svetovno okolje težko vplivamo, marsikaj pa s trezno in premišljeno politiko lahko naredimo doma," je še povedala Nahtigal.

gzs gospodarstvo gospodarska rast inflacija

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
21. 04. 2026 14.34
Prepis od Antisa za sfejče v keudru od Janševanja v letih 2020-2022!: Pa če že govorimo o "varčnosti"... v času Covida je bila država pod vodstvom JJ vse prej kot zgled racionalne porabe, od spornih nabav zaščitne opreme do izjemno radodarnih covid dodatkov, kjer so nekateri dobesedno hodili v službo zgolj "odštemplat" prisotnost. Posebej "varčna" je bila tudi uporaba policije proti lastnim državljanom in oprema, ki je bila naročena, plačana, a je nikjer ni bilo, ali tista, ki je bila neprimerna za uporabo ali kar višek strpana v skladišča. Zdaj ne vem ali je kriv slab spomin, kot tak, ali selektivni spomin. Zadolženost Slovenije pa je vedno bila in dvomim, da je kdaj ne bo: - 2015–2019: dolg okoli 60–70 % BDP, - 2020–2021 (Covid): skok na ~80–85 % BDP (vrh), - 2022–2024: postopno znižanje na ~67 % BDP, - 2025: ~65–66 % BDP, cca 46 mrd €, - 2026 (napoved): ~63–64 % BDP. Danes smo približno na podobni ali nekoliko nižji ravni zadolženosti kot pred Covidom, bistveno pa nižji kot na vrhuncu 2020–2021. Dolg torej pada, ne raste. In tako mimogrede, tudi opozicija je ves čas seznanjena s stanjem proračuna, in do zdaj očitno to ni bil problem. Zakaj potem obljublja rezanje davkov, če fiskalna realnost tega očitno ne dopušča? Takšne obljube niso ekonomska politika, ampak politični marketing za sfejčarske volivce.
Odgovori
+1
1 0
peglezn
21. 04. 2026 14.31
cela Evropa nas občuduje?
Odgovori
+1
1 0
peglezn
21. 04. 2026 14.30
levi pa še kar lajajo v bran komi sistema in - seveda - že v zadevo vlačijo Janšo. Ko ti pa nič, ampak čisto nič, razen vsen naučenih kumrovških for ni jasno.
Odgovori
0 0
Anion6anion
21. 04. 2026 14.26
Gospodarsko zbornico ukinit. Tam se samo odlagajo nesposobni kadri iz gospodarstva. In to za dobre plače.
Odgovori
+1
1 0
peglezn
21. 04. 2026 14.35
saj lahko fast forvardaš... ukinit gospodarstvo, ukinit desno, ukinit drugače misleče,... dokler od te države ne ostane državna kloaka polna levičarjev na pufih, dokler bodo. Aja ups, javna uprava je gonilo gospodarstva, je rekel tovariš Luka. Kako pa potem, da ob takem zagonu JU pada gospodarstvo? A tega pa Marx in Engels nista napisala pred sto leti?
Odgovori
0 0
Anion6anion
21. 04. 2026 14.25
Če bo desna vlada bo gospodarska rast se upadla , inflacija pa bo okrog 8%.
Odgovori
-1
1 2
BBcc
21. 04. 2026 14.19
Sedaj pa še desen ukrep. Vzeti revnim in dati bogatim. To potrebujemo.👍🤦‍♂️🤣
Odgovori
+1
3 2
Netajkun
21. 04. 2026 14.14
Ne se sekirat, na STA so rekli, da se je napoved gospodarske rasti res znižala, se je pa zato napoved inflacije občutno popravila, iz 2.3% na 3.1% !!
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
21. 04. 2026 14.10
Če bo Jufka zavladal, bo rast negativna -0,5!
Odgovori
+1
3 2
2mt8
21. 04. 2026 14.05
Levičarji pravijo, da je kakršenkoli statističen dokaz levičarske nesposobnosti izdaja države.
Odgovori
+1
3 2
Slovenska pomlad
21. 04. 2026 14.05
Še nikoli niso nič zadeli in tudi tokrat bo tako
Odgovori
+0
1 1
jank
21. 04. 2026 13.59
GZS je povsem nerelevantna za podajanje gospodarske napovedi, saj je to popolnoma nesposobna sindikalna organizacija posvečenih delodajalcev.
Odgovori
-1
4 5
2mt8
21. 04. 2026 13.44
Naj Golob sestavi še eno vlado. Da bo upad BDP še večji, inflacija pa višja 🤣
Odgovori
+3
8 5
WHITE BOY
21. 04. 2026 13.25
posledica svetovne krize ki so jo zda in judje povzročili plus seveda naše pretekle vlade ki se na to ni pripravila 0
Odgovori
+0
5 5
dule100
21. 04. 2026 13.23
Upam, da janša ne prevzame vlade! Naj počaka na predčasne volitve v jeseni! Naj tole reši super manager golob in ekspert za gospodarstvo Mesec! 😂😂😂
Odgovori
+7
11 4
Rafael Kramar
21. 04. 2026 13.28
A še ni blo zadost?
Odgovori
+1
4 3
Samo navijač
21. 04. 2026 13.22
Pokvarjen bankirski denar, ki pac služi samo doloceni peščici.
Odgovori
-4
1 5
GLAVAČ
21. 04. 2026 13.22
Kupna moč krepko pada,vse zaradi slabe vlade,ki krade lastni narod z gorivom.
Odgovori
+7
7 0
Samo navijač
21. 04. 2026 13.20
Inflacijo vam predstavljajo kod da je to resitev. V resnici je to kraja brez primere.
Odgovori
-2
2 4
ManBoy
21. 04. 2026 13.16
Pa kako, če je Golob še 1 mesec nazaj kazal graf, kjer gre vse navzgor?
Odgovori
+11
12 1
dule100
21. 04. 2026 13.24
Pa cel svet nam je zavidal!😂
Odgovori
+8
9 1
WHITE BOY
21. 04. 2026 13.25
takrat še ni bil izvoljen
Odgovori
+3
5 2
Vakalunga
21. 04. 2026 13.15
Golobizem, Štruklova partizanska ekonomija in Mesečev kretenizem SLOVENIJE POTOPIZEM..pa smo na koncu BANKROTA..
Odgovori
+9
11 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641