Tudi Kitajci bodo morali garati dlje

Za moške se bo v naslednjih 15 letih upokojitvena starost postopoma zvišala s 60 na 63 let. Za ženske, za katere sta doslej veljali dve upokojitveni starosti glede na poklicno skupino, se meja z današnjim dnem zvišuje s 50 na 55 let oz. s 55 na 58 let.

Kitajski voditelji in državni mediji so lani jeseni ob napovedi teh sprememb navajali, da je trenutna upokojitvena starost v državi med najnižjimi na svetu in da druge poti ni. Nasprotniki ukrepa medtem opozarjajo, da večina Kitajcev dela izjemno trdo, podnevi in ponoči ter ob koncih tedna. Imajo le malo prostih dni in komaj kaj socialne varnosti.