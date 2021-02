Turčija se je znova izognila evropskemu črnemu seznamu davčnih oaz

Točko o posodobitvi črnega seznama davčnih oaz so sicer ob začetku zasedanja po neuradnih navedbah umaknili z dnevnega reda ministrov. Dogovor naj bi bil sicer pred tem dosežen na tehnični ravni, potrdili pa naj bi ga v ponedeljek.

Turčija torej tudi ob tokratni posodobitvi seznama ostaja na sivem seznamu, na katerem so jurisdikcije, ki sicer po oceni unije ne sodelujejo ustrezno na davčnem področju, vendar so obljubile ukrepanje. Naslednja posodobitev seznama je predvidena oktobra.

Črni seznam davčnih oaz je unija vzpostavila decembra 2017, da bi okrepila boj proti izogibanju davkom v odziv na davčni aferi panamski dokumenti in luxleaks. Posodablja ga dvakrat na leto.

Ob prejšnji posodobitvi lani oktobra je EU je na črni seznam davčnih oaz dodala Barbados in Angvilo, umaknila pa je Kajmanske otoke in Oman, tako da je na njem ostalo 12 jurisdikcij: Ameriška Samoa, Angvila, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Sejšeli, Trinidad in Tobago, Vanuatu in Deviški otoki.

Pri uvrščanju na črni seznam se države ocenjujejo na podlagi treh glavnih meril: davčne transparentnosti, pravične obdavčitve in dejanske gospodarske dejavnosti.

Zaradi izogibanja davkom je unija po izračunih komisije v letu 2016 utrpela za 46 milijard evrov izgub.

V mednarodni dobrodelni organizaciji Oxfam so sicer dan pred februarskim zasedanjem finančnih ministrov EU opozorili, da evropski črni seznam ni učinkovit in da bi ga bilo treba izboljšati.