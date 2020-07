Turistična zbornica predlaga porabo bonov tudi za vstopnine in vozovnice

Po podatkih Finančne uprave smo Slovenci doslej izkoristili skoraj 116 tisoč bonov v vrednosti skoraj 16 milijonov evrov. Zaradi bonov so polne predvsem terme in Obala, mestni hoteli, muzeji in druge znamenitosti pa bolj ali manj samevajo. Zato v Turistično gostinski zbornici predlagajo, da bi turistične bone lahko porabili tudi za ogled prireditev, znamenitosti ali za kosilo v kakšni slovenski gostilni.