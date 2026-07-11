Teden dni počitnic za štiričlansko družino dodatnih 28 evrov

Na ministrstvu za kmetijstvo razlagajo, da je to del koalicijske pogodbe, ker pa posega v več resorjev, morajo to še uskladiti z ostalimi deležniki.

Poletje ob morju, zimsko smučanje, raziskovanje slovenskih gora ali kopanje v toplicah ... ne glede na tip počitnic bi lahko v kratkem k vsaki nočitvi prišteli še en, tako imenovan turistični evro.

A marsikaj je že znanega - letno bi se iz tega naslova nateklo slabih 20 milijonov evrov, namenili pa bi jih predvsem kmetijam na območjih z omejenimi možnostmi, predvsem gorskim, zato matična združenja pozdravljajo napovedano dajatev.

"Težko zdržijo po ekonomskih kriterijih, so pa zelo pomembne za ohranjanje krajine, za tisto, kar turisti, ko k nam pridejo, radi vidijo in opazijo kot lepo," pravi Irena Orešnik, predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije:

Precej bolj so zadržani v turizmu. "V tem trenutku je turistični trg res volatilen glede na situacijo, ki se dogaja v celotnem svetu, in vprašanje je, kaj tudi dodatna taksa lahko pomeni za gosta, ki je v preteklosti že bival pri nas in se zdaj sooča z neko novo obremenitvijo," opozarja hotelir Aleks Pinter.

Novi dajatvi nasprotuje turistično-gostinska zbornica, saj da je panoga že tako obremenjena, poleg tega opozarjajo tudi na to, da kmetije z omejenimi možnostmi - v Sloveniji je takih kar 70 odstotkov vseh - že sedaj dobivajo subvencije.

"Dejansko je bilo v preteklih letih blizu 60 milijonov evrov letno razdeljenih, kar pa v resnici pokriva le polovico dodatnih stroškov na račun omejenosti," odgovarja Orešnikova.