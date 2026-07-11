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Gospodarstvo

Teden dni počitnic za štiričlansko družino dodatnih 28 evrov

Portorož, 11. 07. 2026 20.35 pred 15 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Jaka Vran
Dopustniški denar

Slovenski turizem naj pomaga pri reševanju slovenskega kmetijstva. To je predlog ministrstva za kmetijstvo, ki si prizadeva za uvedbo turističnega evra. Za vsako nočitev bi gostom, naj si bodo domači ali tuji, zaračunali dodaten evro, skupno bi se nabralo slabih 20 milijonov evrov letno. To pa bi potem porabili za ohranjanje kmetij in razvoj podeželja. V kmetijskih organizacijah predlog jasno podpirajo, kaj pa na to pravijo v turizmu?

Poletje ob morju, zimsko smučanje, raziskovanje slovenskih gora ali kopanje v toplicah ... ne glede na tip počitnic bi lahko v kratkem k vsaki nočitvi prišteli še en, tako imenovan turistični evro.

Na ministrstvu za kmetijstvo razlagajo, da je to del koalicijske pogodbe, ker pa posega v več resorjev, morajo to še uskladiti z ostalimi deležniki.

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A marsikaj je že znanega - letno bi se iz tega naslova nateklo slabih 20 milijonov evrov, namenili pa bi jih predvsem kmetijam na območjih z omejenimi možnostmi, predvsem gorskim, zato matična združenja pozdravljajo napovedano dajatev.

"Težko zdržijo po ekonomskih kriterijih, so pa zelo pomembne za ohranjanje krajine, za tisto, kar turisti, ko k nam pridejo, radi vidijo in opazijo kot lepo," pravi Irena Orešnik, predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije:

Precej bolj so zadržani v turizmu. "V tem trenutku je turistični trg res volatilen glede na situacijo, ki se dogaja v celotnem svetu, in vprašanje je, kaj tudi dodatna taksa lahko pomeni za gosta, ki je v preteklosti že bival pri nas in se zdaj sooča z neko novo obremenitvijo," opozarja hotelir Aleks Pinter.

Novi dajatvi nasprotuje turistično-gostinska zbornica, saj da je panoga že tako obremenjena, poleg tega opozarjajo tudi na to, da kmetije z omejenimi možnostmi - v Sloveniji je takih kar 70 odstotkov vseh - že sedaj dobivajo subvencije.

"Dejansko je bilo v preteklih letih blizu 60 milijonov evrov letno razdeljenih, kar pa v resnici pokriva le polovico dodatnih stroškov na račun omejenosti,"  odgovarja Orešnikova.

Dopustniški denar
Dopustniški denar
FOTO: Shutterstock

Bi pa dodatnih 20 milijonov iz naslov turizma udarilo po žepu popotnike, tako slovenske kot tuje. Štiričlanska družina bi tako za teden dni počitnic v Sloveniji plačala dodatnih 28 evrov.

"Definitivno ni zanemarljiv strošek, sploh za tiste goste, ki preživljajo dlje časa na destinaciji in si privoščijo teden ali dva, in tukaj potem pride tudi do tehtanj z alternativami," izpostavlja Pinter.

Odgovora na vprašanje, kako bi taka dajatev vplivala na obisk naših turističnih destinacij, trenutno nima nihče, niti ministrstvo za gospodarstvo, kjer sicer pred sprejemom turističnega evra napovedujejo široko javno razpravo.

turistični evro turizem kmetije

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KOMENTARJI3

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Infiltrator
11. 07. 2026 20.44
To bodo dobili spet določeni in zraven se bodo še okoristili na vrhu...
Odgovori
+1
1 0
BARABIN123
11. 07. 2026 20.40
Ubogi kmetje. Se mi smilijo
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
11. 07. 2026 20.50
Ker kozolce na črno predelujejo v apartmaje?
Odgovori
0 0
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