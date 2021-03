Pomoč turizmu: enkratna pomoč in povečanje temeljnega dohodka

Podjetjem in samozaposlenim, ki so v lanskem letu zabeležili več kot 70-odstotni upad prihodkov, bi z zakonom pripadala enkratna pomoč za zagon poslovanja, in sicer največ do 100.000 evrov za podjetja in 4800 evrov za samozaposlene. Do pomoči bi bila upravičena tudi podjetja z upadom prihodkov med 50 in 70 odstotki. Dobili bi do 30.000 evrov enkratne denarne pomoči. Samozaposleni z enakim deležem upada pa bi lahko računali do 1800 evrov pomoči, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Višji temeljni dohodek, sprememba pogojev glede unovčevanja turističnih bonov

Z zakonom bi ministrstvo prilagodilo obstoječe ukrepe, ki veljajo še za področje turizma. Tako bi se mesečni temeljni dohodek povečal na 1250 evrov za posameznike z upadom prihodkov med 50 in 70 odstotki ter na 1500 evrov za posameznike, ki so se jim prihodki zmanjšali za več kot 70 odstotkov, še sporočajo s pristojnega ministrstva.

Spremenili bi tudi pogoje, ki jih morajo ponudniki turističnih namestitev izpolnjevati, da lahko slovenski državljani pri njih unovčijo turistične bone. "Tu gre ministrstvo na roko predvsem tistim, ki so zaradi vladnih ukrepov svoje nastanitvene obrate zaprli," pravijo na gospodarskem ministrstvu. Državni sekretar je napovedal še črtanje omejitve najvišje pomoči podjetjem na zaposlenega, kjer se ministrstvo približuje upravičencem z visokimi fiksnimi stroški in manjšim številom zaposlenih.

Zajc je napovedal spodbujanje investicij za ustvarjanje višje dodane vrednosti produktov in storitev, povišanje dodane vrednosti na zaposlenega ter na višanje izvoza. "Spodbujali bomo investicije na ožjem področju raziskav in razvoja, energetske učinkovitosti, lesarstva, digitalizacije, kot tudi splošne investicije ter investicije v turizmu," je dejal.