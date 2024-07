Osovraženi turisti: denar poberejo prevozniki, hotelske verige, mednarodna podjetja

Številne evropske turistične destinacije to poletje pričakujejo rekorden obisk. Na veselje hotelirjev, turističnih ponudnikov in na veliko grozo domačinov, ki imajo dovolj ulic, prenatrpanih s turisti, predvsem pa naraščajočih življenjskih stroškov, ki jih preganjajo iz lastnih domov.

Park Güell FOTO: Shutterstock icon-expand

Turizem je za marsikatero evropsko regijo ali mesto prvi vir dohodka. Po ocenah Evropske unije (EU) turizem predstavlja približno desetino domačega proizvoda (BDP) bloka, v tem sektorju pa je zaposlenih približno 12,3 milijona ljudi. Vendar pa so "to abstraktne številke," je za DW dejal Sebastian Zenker, strokovnjak za turizem in marketing na Copenhagen Business School. Opozarja, da domačini od tega nimajo popolnoma nič, če to posledično pomeni, da se najemnine in cene stanovanj tako dvignejo, da nepremičnine postanejo nedostopne, v trgovinah in restavracijah pa so cene takšne, da se domačini bojijo prestopiti prag. In še – čeprav s turizmom nekaj zasluži veliko ljudi, le redki zaslužijo toliko, da bi lahko samo od tega dostojno živeli, saj so plače v turizmu izjemno nizke. Na Portugalskem je minimalno plačilo 4,85 evra na uro. V Španiji je 6,87 evra, v Italija najnižje meje – ni.

Torej je na mestu vprašanje, kam gre ves denar, ki ga v Sredozemlje prinesejo turisti – in ki ga še zdaleč ni malo. Po besedah Paula Peetersa, ki raziskuje trajnostni turizem in promet na Univerzi uporabnih znanosti Breda na Nizozemskem, gre velik del tega za letalske prevoznike, velike hotelske verige, mednarodna podjetja in industrijo križarjenj. Ko gre za izračun denarnih tokov turizma, je pojasnil za DW, se lahko izbrani način prevoza izkaže kot odločilen dejavnik. Ljudje na križarjenjih običajno spijo in jedo na krovu. Ljudje, ki kupujejo počitniške pakete in rezervirajo lete, hotele in obroke pri velikih ponudnikih, le redko porabijo veliko denarja na terenu. Vendar pa prispevajo k onesnaževanju in porabljajo dragocene vire, kot je voda, s čimer dodatno obremenjujejo domačine, kar lahko še poveča občutek neenakosti in spodbudi napetosti med obiskovalci in domačini.

Kljub jezi domačinov velik del turističnega sektorja še naprej razmišlja le o rasti. Turistične točke vsako leto sprejmejo rekordno število obiskovalcev. Toda za mnoge domačine v Barceloni, Benetkah in Palmi rast enostavno ni več opcija, pravijo. Peeters je dejal, da bi bil eden od pristopov ohranjanje števila turistov na ravni, ki bi ji mesta in občine še lahko kos. Dejal je, da bi morali pri tem imeti osrednjo vlogo ekološki in socialni dejavniki. A za to bi bili potrebni ustrezni dogovori z letalskimi prevozniki in pristaniškimi oblastmi, katerih finančni modeli so večinoma usmerjeni v presežne zmogljivosti in s tem nadaljnjo rast.