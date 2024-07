Turki dovolj dobri za Karavanke in 2. tir, ne pa tudi za odsek pri Velenju

Turška gradbinska giganta - Cengiz, ki prav zdaj pri nas gradi predor Karavanke, in Ozaltin, ki gradi drugi tir med Divačo in Koprom – izpodbijata odločitev Darsa, ker so jim onemogočili sodelovanje pri še enem večstomilijonskem poslu, gradnji do Slovenj Gradca. Ob polnoči se je namreč iztekel rok za pritožbe in pred naše kamere je stopil tudi predsednik uprave Darsa David Skornšek. Tako pri Karavankah kot pri drugem tiru smo videli, da so bili prav Turki daleč najcenejši. Kakšna je možnost, da bodo s pritožbo uspešni? Razkrivamo, da je bil nad odločitvijo Darsa po naših informacijah presenečen tudi premier Golob. Je bil torej razpis prilagojen slovenskim gradbenim baronom?