Turške sanje postale realnost: predstavili prvi turški avtomobil

Množična proizvodnja športnega terenca naj bi se začela leta 2022, pozneje pa bo sledila še proizvodnja drugega modela. Tovarna avtomobilov bo v Bursi, v projekt pa bodo v naslednjih 13 letih vložili skoraj 22 milijard turških lir (3,3 milijarde evrov). Pri razvoju prve turške avtomobilske znamke sodeluje Iniciativna skupina za proizvodnjo turškega avtomobila – turška kratica za ime skupine je TOGG, kar je tudi ime avtomobilske znamke. Eden od pobudnikov tega projekta je bil ravno turški predsednik Recep Tayyip Erdogan , ki je lanskega junija predlagal turškim podjetjem Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu ter Uniji turških borz in gospodarskih zbornic, naj združijo moči in sredstva za ambiciozni projekt. Pet podjetij ima tako v lasti po 19 odstotkov delnic podjetja TOGG, medtem ko ima unija petodstotni delež.

V Dolini informacijske tehnologije Gebze so danes pompozno razkrili nov gospodarski podvig Turčije. Predstavili so namreč prva v Turčiji zasnovana in izdelana električna avtomobila. Gre za prototipa športnega terenca (SUV) in sedana, oba povsem električna. Prikazana prototipa sta bila v barvah turške zastave – v rdeči in beli.

Električni SUV bo na voljo z dvema različnima motorjema: 200 konjskih moči in 400 konjskih moči. Slednji bo z 0 na 100 kilometrov na uro pospešil v 4,8 sekunde. Doseg baterije pa bo do 500 kilometrov. Baterije, ki jih bodo prav tako izdelovali v Turčiji, naj bi se napolnile do 80 odstotkov v zgolj 30 minutah, so obljubili na predstavitvi.

Pri razvoju avtomobilov sodeluje več kot 100 turških inženirjev. Trenutno je projekt v fazi licenciranja znamke, ki naj bi se zaključila prihodnje leto, nato bodo odprli tovarno za serijsko proizvodnjo, na cestah pa naj bi turški avtomobili bili čez dve leti. Do leta 2030 načrtujejo proizvodnjo petih različnih modelov turških avtomobilov, za vsak model pa tri različne verzije. Letno nameravajo izdelati okoli 175.000 primerkov. Nova tovarna pa pomeni tudi odpiranje novih delovnih mest – do leta 2030 naj bi podjetje zaposlilo okoli 4323 ljudi.

Čeprav država ne bo neposredno investirala v projekt, pa bodo projekt podprli z davčnimi olajšavami, brezplačnim zemljiščem za tovarno, nižjimi obrestmi, poleg tega pa se je vlada zavezala za nakup 30.000 avtomobilov do leta 2035.

Dolgoletne turške sanje

O tem, da bi začeli proizvajati doma zasnovane avtomobile, Turki sanjajo že dolgo časa. Prvi takšen poskus je bil v začetku 60. let, ko so izdelali prve prototipe avtomobila znamke Devrim. Takratni predsednik Cemal Gürsel je namreč junija 1961 razkril načrte, da razvijejo avtomobil za potrebe turške vojske. V le nekaj mesecih so nato dejansko izdelali in predstavili štiri prototipe, a so bili avtomobili od samega začetla zaradi slabe zasnove in dizajna tarča številnih kritik. Kaplja čez rob je bila, ko se je avtomobil med predsednikovo testno vožnjo ustavil, domnevno, ker naj bi zmanjkalo goriva. Toda zaradi negativne publicitete se je posledično ustavil tudi projekt.