Turški delavci preklicali napovedano stavko na drugem tiru

A zaposleni so stavko dan pred njeno izvedbo preklicali. Na torkovih pogajanjih z vodstvom so namreč med drugim uspeli skleniti več dogovorov.

Delavci štirih turških izvajalcev, ki sodelujejo pri projektu gradnje drugega železniškega tira Divača–Koper, so pred tednom dni napovedali stavko. Ta bi morala potekati jutri, na njej pa bi med drugim zahtevali dvig osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov, plačilo opravljenih nadur in ureditev varnosti ter zdravja pri delu.

Kot so pojasnili na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so se skozi konstruktivni dialog poleg dviga plač glede poplačila vseh opravljenih nadur dogovorili o uvedbi skupnega nadzora, v okviru katerega bodo podpisniki sporazuma pregledali pravilnosti izračuna vseh preteklih izplačil. Nadzor bodo uvedli v roku treh mesecev, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bodo te nemudoma odpravili.

Med drugim so govorili o dvigu plač za med 15 in 18 odstotkov, prvotno so sicer zahtevali dvig osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče in izplačilo enkratne stimulacije v višini 150 evrov neto. Izplačali ga bodo marca. Prav tako sta se strani dogovorili za pripravo in sprejetje pravilnika o nagrajevanju delavcev v okviru socialnega dialoga.

Delavci so sicer zahtevali tudi ureditev varnosti in zdravja pri delu ter ureditev pogojev bivanja delavcev. Kot so pojasnili na ZSSS, so se dogovorili, da bodo to urejali v okviru rednega odprtega dialoga med predstavniki delodajalca in predstavniki sindikatov.

'Veseli nas, da so bila pogajanja uspešna'

Družba 2TDK dogovor med izvajalci gradbenih del (Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol, Türkcan) in izvršnimi odbori sindikatov pozdravlja, prav tako pa tudi preklic stavke. Kot so pojasnili, je investitor je turškega izvajalca gradbenih del ob napovedi stavke nemudoma pozval k dialogu z delavci in ga redno pozival k ustrezni rešitvi stavkovnih zahtev.

"Pozivamo in tudi v prihodnje pričakujemo, da bodo delovna razmerja med delodajalcem (izvajalcem gradbenih del) in delojemalci (delavci izvajalca na gradbiščih drugega tira) urejena na ustrezen način," so zapisali v družbi 2TDK ter dodali, da bodo v podjetju tako kot doslej še naprej skrbno bdeli nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev gradbenih del.