Tuš Holding v postopek preventivnega prestrukturiranja

Tuš Holding je obvladujoča družba skupine Tuš in edini družbenik trgovske družbe Engrotuš. Osnovna dejavnost Tuša je trgovina, ki jo dopolnjujejo dejavnosti zabave, rekreacije, gostinstva in nepremičnin. Banke upnice, ki so Tušu posodile 300 milijonov evrov, že nekaj časa prodajajo svoje terjatve.

"Namen postopka je, da se podjetjem v skupini Tuš zagotovi dolgoročno vzdržna kapitalska struktura ter finančna stabilnost,"so pojasnili. Strateški dogovori med finančnimi partnerji in skupino Tuš so po pomembnem zmanjšanju števila finančnih upnikov in spremembah v upniški strukturi bistveno poenostavljeni, kar daje podlago, da skupina v novo obdobje vstopi pripravljena, so dodali.

Kot so povedali v Tušu, so podjetja v skupini Tuš s podporo večine finančnih upnikov začele nov postopek, ker se bo obstoječ dogovor kmalu iztekel. Ob tem so spomnili, da so podjetja v skupini Tuš v preteklih štirih letih dosledno izpolnjevala program preventivnega prestrukturiranja, ki ga je skupina s finančnimi partnerji sklenila v začetku leta 2016.

Sredi decembra je luksemburška družba EXP Investments Securitisation, ki naj bi bila povezana s skladom Alfi, od SID banke odkupila za okoli 50 milijonov evrov terjatev do skupine Tuš. Mediji so jeseni poročali, da naj bi se za nakup dogovarjali še z BKS Bank, ki ima v lasti osem odstotkov terjatev, in z Gorenjsko banko, ki ima v lasti 11 odstotkov terjatev do Tuša.

Alfi in EXP sta bila pred decembrskim nakupom terjatev lastnika dobre tretjine terjatev do Tuša Holdinga. V primeru uspešnih omenjenih dogovorov bi lahko obvladovala že več kot polovični delež terjatev do skupine Tuš, ki je v lasti Mirka Tuša.

Približno 21 odstotkov terjatev do Tuša ima medtem v lasti Abanka, nekaj manj kot 10 odstotkov pa britanski finančni sklad Anacap Financial Partners, ki jih je odkupil od Nove KBM. Anacap pa je od Heta Asset Resolution nedavno kupil štiri Tuševe trgovske centre in jih oddal Tuševim trgovinam v najem.

Engrotuš je lani ustvaril 480,38 milijona evrov čistih prihodkov, kar je približno toliko kot predlani. Čisti dobiček je upadel za 71 odstotkov na 1,66 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa za 43 odstotkov na 5,17 milijona evrov.

"Nižji EBITDA je posledica nižje marže v trgovinski dejavnosti, nižjega pribitka v gostinski dejavnosti in nižjih prihodkov od prodaje storitev,"so v začetku oktobra navedli v družbi. Zagotovili so, da ročnost obveznosti usklajujejo z dobavitelji in da obvladujejo tveganja glede plačilne sposobnosti.