'Tveganja za finančno stabilnost ostajajo močno povečana'

Bančni sistem je kljub zaostritvi epidemioloških razmer in poslabšanju pogojev poslovanja v letu 2020 do novembra ustvaril razmeroma velik dobiček, k čemur je pomembno prispeval enkratni učinek združitve dveh bank. Dobiček pred obdavčitvijo je za predlanskim zaostajal za manj kot petino, brez enkratnega dogodka pa bi bil nižji kar za 53,9 odstotka. Podatki za december bodo na voljo v drugi polovici februarja, so napovedali.

Kreditno tveganje ostaja majhno, a se v aktualnih razmerah postopno povečuje. "Nedonosne izpostavljenosti bank so se v zadnjem četrtletju lanskega leta namreč začele povečevati v skupinah komitentov, ki so zaradi epidemiološke krize najbolj prizadeti (gostinstvo in javne storitve)," so zapisali.

Na delež nedonosnih izpostavljenosti bank močno vplivajo državni interventni zakoni. Zakon, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, je v veljavi od marca lani. Do sedaj so banke prejele 28.082 vlog kreditojemalcev. Daleč največ vlog so banke prejele ob prvi razglasitvi epidemije spomladi lani (aprila in maja), prirast vlog pa se je povečal tudi ob drugi razglasitvi epidemije (novembra).