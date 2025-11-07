Twingo v Novo mesto prinesel več sto delovnih mest

V Parizu so uradno predstavili novo, četrto generacijo Renaultovega twinga. Novi električni mestni avtomobil bodo izdelovali v Sloveniji. V novomeškemu Revozu so zato že zagotovili več sto novih delovnih mest, Francozi pa bodo v tovarno vložili sto petdeset milijonov evrov. Pri Renaultu upajo, da bodo veliko twingov prodali predvsem na račun nizke cene, pa tudi državnih subvencij za električna vozila.