Twingo v Novo mesto prinesel več sto delovnih mest

Pariz, 07. 11. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 27 minutami

Lovro Smrekar
V Parizu so uradno predstavili novo, četrto generacijo Renaultovega twinga. Novi električni mestni avtomobil bodo izdelovali v Sloveniji. V novomeškemu Revozu so zato že zagotovili več sto novih delovnih mest, Francozi pa bodo v tovarno vložili sto petdeset milijonov evrov. Pri Renaultu upajo, da bodo veliko twingov prodali predvsem na račun nizke cene, pa tudi državnih subvencij za električna vozila.

KOMENTARJI (1)

modelx
07. 11. 2025 20.57
ne lažite. nič ne bo dodatnih delovnih mest!!!! ponovno bodo zaposlili tiste, ki so jih odpustili in zato bo država zopet plačala 40 mio, kot jih za vsak nov model. vsak bi se šel tak posel
