Gospodarstvo
Twingo v Novo mesto prinesel več sto delovnih mest
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
V Parizu so uradno predstavili novo, četrto generacijo Renaultovega twinga. Novi električni mestni avtomobil bodo izdelovali v Sloveniji. V novomeškemu Revozu so zato že zagotovili več sto novih delovnih mest, Francozi pa bodo v tovarno vložili sto petdeset milijonov evrov. Pri Renaultu upajo, da bodo veliko twingov prodali predvsem na račun nizke cene, pa tudi državnih subvencij za električna vozila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.