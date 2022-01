Udarec ugledu države ali pravica? Zakaj bi posojilojemalce v frankih obravnavali drugače?

Hipoteke, denominirane v švicarskih frankih, so bile v prvem desetletju novega stoletja hit v srednji in jugovzhodni Evropi. Nizke obresti v švicarskih frankih in fiksni obroki odplačevanja v lokalni valuti so se zdeli kot varna ideja, zaščitena s stabilnim menjalnim tečajem.

Toda potem je prišla finančna kriza, stvari so se spremenile in milijoni posojilojemalcev so morali za svoja posojila v frankih odplačati veliko več, kot je bilo načrtovano.

To je povzročilo razburjenje, ki se je selilo tudi na politični parket in celo na sodišča.

Potem ko se je Hrvaška lani dogovorila z bankami, se je zdelo, da je problem zaključen povsod, razen na Poljskem. Tam na obravnavo čaka na deset tisoče sodnih postopkov, 430.000 posojil v vrednosti 25 milijard evrov pa visi v zraku. Iz previdnosti morajo banke, kot je Commerzbank, vsako leto povečati svoje rezerve za milijone, poroča FAZ.

Analitike pa je presenetila obuditev teme pri nas. "Tri mesece pred volitvami poslanci razpravljajo o predlogu zakona, ki bi posojilojemalcem zagotavljal odškodnino za nazaj. Gre za vsa posojila v švicarskih frankih, sklenjena od sredine leta 2004 do konca leta 2010, ne glede na to, ali so bila odplačana ali pa so bila medtem pretvorjena v evre. Po podatkih centralne banke je bilo takrat v Sloveniji odobrenih posojil v frankih v višini 1,5 milijarde evrov, od tega jih je skoraj 300 milijonov evrov v knjigah še danes. Najbolj prizadeti so Unicredit in Intesa Sanpaolo iz Italije, ruska Sberbank, največja slovenska banka Nova Ljubljanska banka ter dunajska Addiko Bank in Kärntner Sparkasse," ocenjujejo pri FAZ.

Kot izpostavljajo, je pri nas zaplet povezan z okoli 32.000 gospodinjstvi. Ker naj banke ob podpisu pogodbe komitentov ne bi dovolj dobro seznanile z valutnim tveganjem, bi se morale posledice "pravično porazdeliti" mednje in posojilojemalce. Banke bi morale nositi posledice spremembe tečaja za več kot 10 odstotkov – in jih povrniti, če so bila posojila odplačana.