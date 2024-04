Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes začel dvodnevni uradni obisk v Švici, katerega namen je utrditi položaj Slovenije kot privlačne države za investicijsko in visoko tehnološko dejavnost ter okrepiti gospodarsko sodelovanje s Švico.

Uradni obisk je tudi namenil športu in obiskal Združenja evropskih nogometnih zvez Uefe, ki ga vodi Slovenec Aleksander Čeferin. Minister Han je po srečanju povedal: "Pogovarjali smo se o Uefi in pripravah na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo v Nemčiji in na katerem bo nastopila tudi Slovenija. Nismo se mogli izogniti niti geopolitiki ter seveda zagotavljanju varnosti. Uefa in nogomet sta lep primer, kako se gradi organizacijo od spodaj navzgor, vsak lahko igra z vsakim. Nogomet in šport ne moreta biti samo za elite. Šport mora ostati odprt za vse, nas povezovati in poosebljati pozitivne vrednote."

Ob tem je Han poudaril: "Verjetno se premalo zavedamo pomena Uefe in dejstva, da jo vodi Slovenec, kar je hkrati zelo velika promocija Slovenije."

Popoldne je minister Han nadaljeval obisk na gospodarskem področju in obisk Evropsko organizacijo za jedrske raziskave CERN, kjer se je srečal tudi s slovenskimi znanstveniki. Kot so spomnili na ministrstvu, Sloveniji julija poteče status pridružene članice Cerna, potem je načrtovan prehod v polnopravno članstvo. "Polnopravno članstvo bo po eni strani olajšalo in okrepilo sodelovanje in dejavnosti slovenskih znanstvenikov, obenem pa bo omogočilo poln dostop slovenskega gospodarstva do naročil Cerna in s tem povezan prodor na zahtevne trge z izdelki z visoko stopnjo vloženega znanja," so poudarili.

Jutri bo Han obiskal sedež globalnih farmacevtskih podjetij Novartis in Sandoz ter se sestal s švicarskim ministrskim kolegom Guyem Parmelinom, zvečer pa bo potekal promocijski dogodek Slovenske turistične organizacije, s katerim se Slovenija na švicarskem trgu predstavlja kot privlačna turistična dežela.

Gospodarsko sodelovanje s Švico je za Slovenijo zelo pomembno in se v zadnjih letih krepi. "Švica je tako na strani izvoza kot uvoza najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije ter tretja največja investitorica v slovensko gospodarstvo," so poudarili na gospodarskem ministrstvu.